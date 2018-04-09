مانشستر سيتي يتطلع إلى الثأر من ليفربول… ومهمة إيطالية صعبة في مواجهة قطبي اسبانيا

برلين – د ب أ: سيكون هناك جبل يتحتم على مانشستر سيتي تسلقه خلال المواجهة الإنكليزية الخالصة التي تجمعه بضيفه ليفربول اليوم في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

كما يحتاج روما ويوفنتوس الإيطاليان لتعويض تأخرهما بفارق ثلاثة أهداف ذهابا عندما يلتقيان برشلونة وريال مدريد على الترتيب في مباراتي الإياب. ومن المتوقع ألا يواجه بايرن ميونيخ المتوج قبل يومين بلقب الدوري الألماني للمرة السادسة على التوالي، صعوبة تذكر في تجاوز عقبة اشبيلية بعدما فاز في مباراة الذهاب في إسبانيا 2/1.

وأعقب السيتي هزيمته على ملعب ليفربول صفر/3 في دوري الأبطال الاسبوع الماضي، بهزيمة جديدة في مباراة الدربي على ملعبه أمام مانشستر يونايتد 2/3 ليتأجل تتويجه بلقب الدوري الإنكليزي. واعترف المدرب الإسباني بيب غوارديولا بأن فريقه ربما عليه أن يتغير. وقال غوارديولا: «في الشوط الأول أمام يونايتد حاولنا أن نقوم بما اعتدنا عليه طوال الموسم ولكن هذا ربما ليس كافيا للفوز في دوري أبطال أوروبا أو في الدوري الإنكليزي».

ومن المقرر أن يشارك المهاجم الأرجنتيني سيرخيو اغويرو منذ البداية مع السيتي بعد غيابه عن الذهاب بسبب الإصابة. وقد يلجأ غوارديولا للدفع برحيم ستيرلينغ منذ البداية بعدما فضل الدفع بالكاي غندوغان في الذهاب. وفضل الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول إراحة هدافه المصري محمد صلاح يوم السبت أمام إيفرتون، ولا يزال المدرب لا يعرف إذا كان سيدفع بصلاح منذ البداية أمام السيتي من عدمه. ومن المتوقع أن يعود ايمري تشان ليحل محل جوردان هندرسون المصاب كما من المتوقع أن يشارك اندي روبرتسون في دفاع ليفربول بعد غيابه عن مباراة إيفرتون.

وقال السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول: «بالتأكيد لدينا فرصة، الأمور لن تكون سهلة للفريقين لكننا عازمون على بذل قصارى جهدنا والتأهل، من أجل النادي ومن أجل الجماهير».

ويدخل روما مباراته أمام برشلونة بمعنويات منخفضة بعد هزيمته أمام ضيفه فيورنتينا بهدفين السبت الماضي. وتكمن صعوبة المواجهة في كون روما خسر مباراة الذهاب 1/4. ولم يشارك الجناح الفرنسي الصاعد عثمان ديمبيلي مع برشلونة في الذهاب أمام روما لكنه ظهر بمستوى طيب السبت خلال الفوز على ليغانيس 3/1. وقال ارنستو فالفيردي مدرب برشلونة: «تعجبني الطريقة التي يلعب بها، كما تعجبني طريقه ضغطه لاستخلاص الكرة واصراره على استعادة الكرة بمجرد فقدها». وتحوم الشكوك حول مشاركة سيرجيو بوسكيتس مع برشلونة بسبب الإصابة بعد غيابه عن مباراة ليغانيس وعن تدريبات الفريق الأحد. ويغيب الأرجنتيني باولو ديبالا هداف يوفنتوس عن مباراة الريال غدا بعد تعرضه للطرد في الذهاب. وقال ماسيميليانو اليغري مدرب يوفنتوس: «يتبقى 40 يوما على نهاية الموسم وعلينا أن نحصل على قدر من الطاقة الذي يمكننا من استكمال المهمة، العالم كله سيشاهد مباراة الأربعاء، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا». وحاول زين الدين زيدان مدرب الريال أن يقلل من أهمية فوز فريقه على يوفنتوس 3/صفر في الذهاب، وقال: «هناك حالة من التوهم بأننا وصلنا للمربع الذهبي، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن». ويواجه اشبيلية مشكلة حقيقية في مساعيه لقلب الطاولة على البايرن بعد هزيمته في الذهاب 1/2، حيث يفتقد جهود مدافعه سايمون كاير بسبب الإصابة.

لكن اشبيلية سيستعيد جهود نجم وسطه إيفر بانيغا بعد انتهاء إيقافه، الذي أبعده عن الذهاب. ويدخل البايرن المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه بالدوري الألماني للمرة الـ28 في تاريخه عبر الفوز على اوغسبورغ السبت الماضي.