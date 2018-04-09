﻿«نيويورك تايمز»: دوما تربك مشروع الانسحاب الأمريكي السريع… فهل تنجر واشنطن لحرب طويلة؟

لندن – «القدس العربي»: في الوقت الذي كان فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن سحب قواته من سوريا جاء الهجوم الكيميائي في الغوطة الشرقية ليسحبه من جديد إلى المستنقع السوري. وفي تقرير مشترك أعده كل من بن هبارد وجوبي هيرشفيلد ديفيس قالا فيه إنه بعد أيام من تصريحات ترامب عن نيته سحب القوات الأمريكية من سوريا قامت القوات السورية بضرب ضاحية من ضواحي العاصمة دمشق بالأسلحة الكيميائية وانتشرت في ساعات قليلة الصور عن العائلات التي تأثرت بالغاز الكيميائي بشكل يهدد بتغيير خطة ترامب وجره عميقاً إلى أكثر حرب في الشرق الأوسط استعصاء على الحل. وأشارت الصحيفة إلى التغريدة التي كتبها ترامب وكيف أنه حمل مسؤولية الهجوم لكل من روسيا وإيران بل وأشار تحديداً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعمه حكومة بشار الأسد، وهدد بأن «الثمن سيكون باهظاً».

وقال وزير الأمن القومي توماس بي بوسارت إن الرئيس ناقش الوضع مع فريقه للأمن القومي ولم يستبعد رداً صاروخياً. وتعلق الصحيفة أن الهجوم على دوما يبدو وكأنه وضع الرئيس أمام نزاعاته المتهورة ورفع من سقف الرهانات السياسية والعسكرية في وقت يحاول فيه رسم دور واضح للولايات المتحدة في سوريا. فمن ناحية أكد بشدة رغبته جلب القوات الأمريكية من هناك في محاولة لإبعاد الولايات المتحدة عن النزاعات الخارجية وتأكيد مبدئه الانتخابي «أمريكا أولاً». ومن جهة أخرى فقد تعهد بمعاقبة بشار الأسد وسحب القوات قد يعرضه لانتقادات في الداخل والخارج. وحسب مرهب جويجاتي، الباحث في الأكاديمية الدبلوماسية الإماراتية «سيترك سحب القوات الأمريكية تداعيات سلبية كبيرة على المنطقة وخارجها». ففي الأسبوع الماضي عقدت تركيا وروسيا وإيران مؤتمراً دولياً في أنقرة للاحتفال بنجاحها في سوريا ورسم التحرك المقبل. وبغياب أمريكا التي لم توجه إليها حتى دعوة.

في وقت علق فيه ترامب مبلغ 200 مليون للمساعدة في جهود إعادة الحياة في سوريا. وعندما قال إنه «يريد الخروج وسريعاً» حاول مساعدوه التحاور معه وإقناعه بالعدول عن خروج سريع غير منظم، وغيّر رأيه قائلاً إنه يريد الخروج في الأشهر المقبلة.

وقالت الصحيفة إن أعداء الولايات المتحدة رحبوا بمنظور انسحاب القوات الأمريكية إلا أن حلفاء أمريكا بمن فيهم السعودية وشركاؤها في سوريا عبروا عن حالة من الذعر. وقالوا إن وجود القوات الأمريكية مهم لبناء توازن مع القوات الروسية التي تعتبر سوريا نقطة انطلاق لها في الشرق الأوسط فيما تبني إيران ووكلاؤها قوتها لمواجهة إسرائيل. وقد يفتح الانسحاب الأمريكي الباب أمام عودة تنظيم الدولة الذي أخرج من معظم مناطقه السورية. إلا أن الهجوم الذي سيرد عليه ترامب هو بين نظام الأسد والمعارضة التي رفع الدعم عنها منذ وقت وفي منطقة لا يوجد لواشنطن وجود عسكري أو حلفاء واضحون. ومع ذلك لا شيء يمنع ترامب من توجيه ضربات صاروخية في غربي سوريا حيث تزامنت الهجمات الكيميائية وسحب القوات الأمريكية، ذلك أن مهمة هؤلاء الجنود هي مواجهة تنظيم الدولة. إلا أن هذا التأرجح بين الانسحاب والبقاء في المستنقع بدون استراتيجية واضحة تجاه المنطقة بالتأكيد ستشوش الحلفاء والأعداء على حد سواء. واتهم السناتور الجمهوري عن أريزونا، جون ماكين الرئيس ترامب الذي جرأ بشار الأسد بحديثه عن الانسحاب السريع. إلا أن تغريدة ترامب لا تعطي صورة عن تغير في تفكيره بشأن الانسحاب أو أن الهجوم الكيميائي غيّر حساباته.

وقارنت الصحيفة تغريدة الأحد الغاضبة بتغريدته العام الماضي عندما تعرضت بلدة خان شيخون، قرب إدلب إلى هجوم مماثل حيث أمر بشن هجوم بصواريخ كروز على قاعدة جوية في وسط سوريا. إلا أن هذاالهجوم كان استثنائياً خاصة أن الولايات المتحدة تجنبت التورط بشكل مباشر في الأزمة السورية. وقال آرون ديفيد ميللر، المستشار السابق لشؤون الشرق الأوسط، ونائب مدير مركز وودرو ويلسون في واشنطن: «تجاهلت إدارة ترامب الهجمات التقليدية على المدنيين والإستخدام المتكرر لغاز الكلور ضدهم والتي أدت لسقوط ضحايا أكثر من هجوم مروع واحد».

وبعد سبعة أعوام مزقت الحرب سوريا وحولتها إلى نزاعات متداخلة يشارك فيها طيف من المقاتلين والقوى الدولية التي تتنافس على تأمين مصالحها. وخلال الحرب التزمت كل من روسيا وإيران بدعم الأسد وقدمت له المساعدة العسكرية والسياسية التي أكدت على بقائه في الحكم. أما الولايات المتحدة فقد طالبت أولا برحيله وقدمت دعما محدودا للمعارضة السورية إلا انها فقد الأمل بقدرة هذه الإنتصار ضده. ولم يتعد الحضور الأمريكي شرقي سوريا حيث عقدت واشنطن تحالفاً مع المقاتلين الأكراد لمقاومة تنظيم الدولة الذي خسر معظم مناطقه. ويدعم القادة العسكريون الأمريكيون الحفاظ على القوات لحماية ما أنجز ضد الجهاديين. ففي الوقت الذي يتحدث فيه ترامب عن وقت الرحيل يقول قائد القيادة المركزية الجنرال جوزيف فوتيل العكس وأن المهمة الأصعب لم تبدأ بعد. وفي الوقت الحالي تقوم القوات الأمريكية بتنظيف الألغام من مدينة الرقة شبه المدمرة، ومن هنا فالانسحاب سيوقف هذه الجهود. ومن هنا فالنقاش حول البقاء والخروج نابع من الحديث من طبيعة المهمة الأمريكية في سوريا وإن كانت من أجل هزيمة تنظيم الدولة أم العمل على تحقيق الاستقرار.

ويدعم العسكريون الأمريكيون هذا المدخل حيث يرون أهمية حماية الحلفاء الأكراد. وقال الجنرال بول فانك، قائد قوات التحالف ضد تنظيم الدولة «سنكون دائماً موجودين هناك وسنظل دائماً من أجلهم». وهناك عامل آخر مرتبط بالانسحاب السريع هو ترك الأكراد تحت رحمة الأتراك الذي قاموا بحملة عسكرية في منطقة عفرين وسيطروا عليها الشهر الماضي. وتقول أمريكا أن التدخل التركي أدى لسحب المقاتلين الأكراد من شرقي سوريا إلى الشمال. وبالتأكيد فستكون إيران هي المستفيد الأكبر من انسحاب الأمريكيين، وحسب المحلل الإيراني المتشدد حميدزادة تراقي «ببساطة لو انسحب الأمريكيون من سوريا فسيتركون لإيران وحزب الله مساحة للمناورة». وسترحب روسيا بخروج الأمريكيين وحسب أندريه كليموف، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي «كلما قل التدخل الأمريكي وقل عدد الجنود الأمريكيين كان هذا أحسن للجميع» فبخروج القوات الأمريكية سيتعزز دور روسيا في المنطقة كقوة يحسب لها حساب. لكن انسحاباً أمريكياً سيترك بوتين الذي أعلن أكثر من مرة عن «نهاية المهمة» أمام معضلة اسمها إعادة إعمار ما دمرته الحرب. ودعا بوتين الدول الثرية المشاركة والاستثمار في الإعمار إلا أن الدول الغربية لن تستجيب طالما ظل الأسد في السلطة. والأهم من كل هذا درس العراق والانسحاب منه عام 2011 حيث عاد الجهاديون بعد ثلاثة أعوام.

«نيويوركر»: تهديدات ترامب للأسد فارغة.. وضربة أمريكية لن تغير من مسار الحرب السورية

علقت روبن رايت في مجلة «نيويوركر» قائلة إن الشجب الدولي معروف بعد هجوم كيميائي جديد – يقال إنه قتل أكثر من 40 شخصاً وجرح المئات منهم أطفال صغار في دوما. وتقول إن هذا الشجب يثير مشاعر مقززة من أننا كنا هناك سابقاً «ديجافو» مع دخول الحرب الأهلية القاتلة عامها الثامن. وتقول رايت ان الغرب يقف – كلامياً- على الجانب الصحيح من التاريخ. وتشير لتغريدة ترامب الغاضبة التي ألمح فيها ولأول مرة إلى فلاديمير بوتين وإيران وإلى «الأسد الحيوان» بل ولام ترامب الرئيس السابق باراك أوباما لأنه لم يفعل ما يجب لفرض خطه الاحمر حول استخدام السلاح الكيميائي عام 2012.

وترى الكاتبة أن ترامب يورط إدارته بنفس الوضعية حيث حذر قائلاً من أن هناك «ثمناً باهظاً» سيدفع. وتبعت منظمات حقوق الإنسان النبرة الشاجبة وكذا دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي إلا أن مشكلة الولايات المتحدة في سوريا نابعة من أن هناك أهدافاً قليلة لا تستطيع روسيا وإيران بناءها بسبب الوجود الكبير هناك. فبعد الهجوم الأمريكي العام الماضي على قاعدة الشعيرات الجوية أعلن محافظ المنطقة أنه تم إصلاح الضرر وعادت الطائرات تحلق وتهبط منها وإليها. وتقول الكاتبة: «في الحقيقة، فمن المحتمل أن لا يتغير الميزان العسكري على الأرض أو نتيجة الحرب. فمن خلال الدعم الجوي الروسي ومقاتلي حزب الله والإيرانيين استطاع الأسد استعادة الكثير من الأراضي بما في ذلك المدن الكبرى. وفي العام الماضي استطاع النظام ربط مساحات من المناطق التي استعادها بشكل أصبح قادراً على حكمها.

وتواجه المعارضة خاصة المقاتلين في دوما، شرقي الغوطة، خارج دمشق وضعاً لا يمكن احتماله». وتشير الكاتبة لما قاله فردريك هوف، الضابط السابق والدبلوماسي الذي عمل في شؤون الشرق الأوسط في إدارتي ريغان وأوباما: «حضرت وزارة الدفاع خطة طارئة لأهداف في حالة حدوث هجمات كهذه» و «لكنني أشك أن يؤدي ضرب أي منها أو مجموعة سيغير مسار الحرب في سوريا».

ويرى روبرت فورد، السفير الأمريكي السابق في دمشق أن الحل الوحيد لتغيير مسار الحرب هو «تدخل عسكري كبير ضد الأسد والذي يحمل كل المخاطر العسكرية» و«لن يذهب الأسد إلى أي مكان وستواصل الحرب الطحن».

وحتى منع الأسد عن استخدام السلاح الكيميائي يحتاج لجهود مستمرة حسب كل من هوف وفورد «لو قامت الولايات المتحدة بسلسلة من الغارات المؤلمة ضد الأسد مثل ضرب طائرته واتصالاته في كل مرة يستخدم فيها السلاح الكيميائي، سواء كان السارين أو الكلور، فأعتقد أنه سيتوقف بعد فترة» حسبما قال فورد، مضيفاً «ولكن يجب أن تكون متواصلة على مدى أسابيع وأشهر قبل أن يتغير سلوكه. وستواصل سوريا فحص الموقف مرة بعد أخرى، فقد يتوقفون أسبوعاً ولكنهم سيعاودون ذلك». وتجنب أوباما وترامب التدخل المباشر في سوريا وفضلا القتال غير المباشر من خلال مواجهة تنظيم الدولة الذي سيطر على مساحات شاسعة من البلاد عام 2014. وحتى بعد هزيمة هذا التنظيم طلب ترامب من جنرالاته سحب القوات سريعاً.

وتقول إن ترامب يواجه ضغوطاً للتحرك. وكما قال السناتور الجمهوري ليندزي غراهام، عن ولاية سلوث كارولينا: «هذه لحظة حاسمة لرئاسته». وقال في تصريحات لبرنامج «هذا الأسبوع» في محطة «إي بي سي» «لو لم يف بما وعد به في التغريدة فسيبدو ضعيفاً في عين روسيا وإيران»و «عليه إظهار عزيمة لم يبدها أوباما لإصلاح الوضع».

وتقول رايت إن ترامب حاز الثناء في العام الماضي عندما قام بضربة عسكرية ردًا على هجمات خان شيخون والذي راح ضحيته أكثر من مئة. مشيرة إلى أن منظمة حظر انتشار السلاح الكيميائي التي فازت بجائزة نوبل عام 2013 قامت بالتأكيد على أن سوريا دمرت ترسانتها للسلاح الكيميائي. ومنذ ذلك الوقت حول النظام السوري غاز الكلور إلى سلاح والذي رماه في أكثر من مكان. ولم ترد الولايات المتحدة على أي هجوم من هذه الهجمات إلا أن الصور التي نشرها المنقذون للمدنيين وهم في الخنادق ويعانون من الاختناق أدت إلى إشعال الاهتمام العالمي.

وتعتبر منطقة دوما معزولة عن العالم بشكل يجعل إثبات صحة هذه الصور امراً صعباً. وجاءت الصور من سكان دوما ومنظمات حقوق الإنسان والدفاع المدني أو الخوذ البيض. وجاء الهجوم بعد فشل المفاوضات يوم الجمعة بين المعارضة والحكومة لإجلاء المقاتلين عليها وعودتها لسيطرة المعارضة.

«ناشيونال إنترست»: على ترامب الخروج من أفغانستان وسوريا واليمن… وسريعاً

كتب المحلل في شؤون السياسة الخارجية دانيال أر ديبتريس في مجلة «ناشيونال إنترست» داعياً الرئيس دونالد ترامب لوقف ثلاثة حروب وفي أسرع وقت. وجاء في مقالته أن ترامب وقع الشهر الماضي متردداً على ميزانية نفقات عامة ووصفها بواحد من أكثر التشريعات «السخيفة» التي تهزأ بالكونغرس كمؤسسة ووعد بأنه «لن يوقع على ميزانية كهذه مرة أخرى». ويرى الكاتب أن السبب الذي جعله يوقع على هذه الميزانية كانت المخصصات الكبيرة للدفاع. وتضيف أن الميزانية الجامعة لعام 2018 خصصت 700 مليار دولار.

وسيتم استخدام معظم المبلغ لشراء طائرات إف-35 الجديدة التي يحتاج إليها سلاح الجو الأمريكي بشكل ماس. وهناك جزء من الميزانية الدفاعية سيخصص إلى العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الأمريكية حول العالم. وبعضها مستمر منذ عقود ومرتبطة بالأمن القومي، فيما تطور بعضها إلى حروب مفتوحة وبدون هدف محدد منها. ويرى الكاتب أن الحروب التي يجب على ترامب إنهاؤها هي أفغانستان واليمن وسوريا.

أفغانستان

فبعد ثمانية أشهر من إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب عن استراتيجية جنوبي آسيا، تعيش الحرب في أفغانستان نوعاً من الانسداد قبل أن يعلن البيت الأبيض عن دعم القوات المرابطة بثلاثة آلاف جندي إضافي. ولم تكن استراتيجية الإدارة في افغانستان جديدة بقدر ما هي استمرارية لخطة قديمة. والفرق الوحيد بين الأمس والآن هو وتيرة استهداف الطيران الأمريكي لطالبان التي زادت، وهي حقيقة طالما حاول القادة العسكريون إخفاءها في اللقاءات الصحافية. وقال رئيس هيئة الاركان المشتركة جوزيف دانفورد «بهذه الإستراتيجية المشروطة تحاول طالبان مواصلة حرب طويلة لا تستطيع الفوز بها».

وهذا صحيح إلا أنه يصدق على الجانب الآخر فالحكومة الأمريكية لديها 15 ألف جندي يقومون بنصح وتدريب القوات الأفغانية بميزانية 45 مليار دولار في العام ولا يمكن الانتصار بها أيضاً. فالحرب مستعصية على الحل في بلد متشرذم وفقير وفاسد والذي لم ير السلام منذ حوالي 40 عاماً. وتقدر قوات طالبان بحوالي 60 ألف مقاتل ويمكن أن تمثل تهديداً على الحكومة لسنوات مقبلة.

وطالما ظلت باكستان تلعب دور العدو لا الصديق لحكومة كابول فلن تقتنع حركة طالبان بحل الأزمة سياسياً أو التصالح مع الحكومة الأفغانية الفاسدة. ومن هنا فقد تم وضع الجنود الأمريكيين في وضع مشكوك فيه لمنع سقوط الحكومة الأفغانية.

اليمن

ويقول الكاتب إن القوات الجوية الأمريكية لعبت دور «محطة بنزين في الجو» للطائرات السعودية التي تقوم برمي القنابا على اليمن في رهان على أن القصف والجوع والمرض سيجبر الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة ومعظم غربي اليمن على التفاوض. فعندما شنت السعودية حملتها العسكرية توقع الجنرالات أن تكون الحرب قصيرة ويتم دفع الحوثيين مرة أخرى لمعاقلهم في صعدة في مدة لا تزيد عن أشهر. إلا أن التقييم لم يكن صحيحاً مع أن السعوديين كانوا يؤمنون به وبصدق. وقد تجاوز النزاع عامه الثالث بشكل يجعل من النصر الحاسم خيالاً. بل على العكس زادت الحرب سوءًا. ولم يعد اليمن دولة وطنية إلا بالإسم، فهناك حوالي 80% من السكان في حاجة إلى مساعدات إنسانية وتم تدمير نصف المستشفيات اليمنية وهناك سبعة ملايين يمني يعيشون على حافة المجاعة.

ويتساءل الكاتب عن سبب تدخل الولايات المتحدة في اليمن الذي يعد بلداً غير مهم من الناحية الإستراتيجية في اليمن وستتواصل السياسة الخارجية الأمريكية بالمنطقة بعيداً عمن سيحكم في العاصمة صنعاء. ويرى أن مساعدة الأمير محمد بن سلمان ليس سبباً كافياً لتشويه موقع أمريكا الأخلاقي من خلال الإنجرار إلى كارثة من صنع الإنسان.

سوريا

ويقول الكاتب إن الحرب ضد تنظيم الدولة في سوريا قد انتهت تقريباً واختفت الخلافة وتم تشتيت قادتها ولم يعد عدد جنودها إلا مئات. ويريد الرئيس ترامب الإنسحاب. وفي الوقت الذي يريد القادة العسكريون البقاء حيث تم إقناعه بالتريث. ولكن مسؤولاً قال لوكالة «رويترز» «لن يتحمل البقاء لسنوات طويلة». ويعتقد الكاتب أن على الرئيس التقدم خطوة للأمام. فسنوات طويلة ليست مقبولة بل البقاء حتى نهاية العام. فليس من مهمة القوات الأمريكية القيام بجهود «تحقيق الاستقرار» وهو ما تقوم به القوات الأمريكية في الوقت الحالي بمدينة منبج حيث تركب القوات الأمريكية العربات وتبني نقاط التفتيش لحماية قوات سوريا الديمقراطية ومنع القوات التركية من مهاجمة المدينة. فكلما أقامت الولايات المتحدة في سوريا زاد احتمال قيام واشنطن بمهام لا علاقة لها بالمهمة الأولى.

والحل للشق السياسي السوري يجب أن يكون في يد السوريين وجيرانهم وليس القوى الأجـنبية مـثل أمريـكا.

«غارديان»: العالم مسؤول عن مجزرة دوما.. أمريكا مهمشة وسقوط الغوطة لن ينهي الحرب

خصصت صحيفة «غارديان» افتتاحيتها للهجوم بالغاز الكيميائي في الغوطة الشرقية ومسؤولية المجتمع الدولي لمواجهة جرائم نظام بشار الأسد. وقالت الصحيفة إن عودة النظام لاستخدام السلاح الكيميائي ضد أبناء شعبه في نهاية الأسبوع عار وبربري. فقد تعرض العشرات للاختناق في المنطقة المتبقية تحت سيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية جراء الهجوم الكيميائي على منطقة دوما. وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الغوطة الشرقية لهجوم. فمنذ الهجوم بغاز السارين في خان العسل عام 2013 حدثت عشرات الهجمات بالغازات الكيميائية. وتظهر هذه الهجمات ضد المدنيين احتقاراً للإنسانية وقلة احترام لقوانين الحرب. وقالت إن نفي المسؤولين السوريين وقوع الحادث وكون الأخبار عنه مفبركة هي استخفاف بالإنسانية.

وتقول الصحيفة إن استخدام بشار الأسلحة الكيميائية مرة بعد مرة مرتبط بسببين، الأول لأن لديه الأساليب والتصميم على استخدامها، أما الأمر الثاني فلأن الأسد يعرف أنه لن يعاقب على ما يقوم به. وتضيف الصحيفة أن جرائم الأسد هي من عمل يديه لكن نفذها بسبب فشل العقوبات القانونية والعسكرية والدبلوماسية. ويتساءل البعض لماذا يشعر النظام بأنه يستطيع خرق واحد من المحرمات في الحرب مع أنه يتقدم ببطء في مناطق الغوطة الشرقية. والجواب على هذا يقتضي الغوص في المناطق المظلمة في نفسية النظام الذي يؤمن بالقوة الفائقة والحاجة لإرهاب المدنيين ويعتقد بحقه في عقاب المعارضين بطريقة لا تميز وكسياسة حرب. وترى الصحيفة أن روسيا تتحمل في ضوء محاولة تسميم الجاسوس الروسي سكريبال مسؤولية. فقد استطاع الطيران السوري ضرب دوما لأن روسيا هي التي تسيطر على المجال الجوي في غربي سوريا. وكان المستشارون الروس موجودين في القاعدة التي انطلقت منها الطائرات. وربما لم يلعب الروس بالقرارات الفردية السورية إلا أنهم يوفرون الغطاء الدبلوماسي والعسكري لاستخدام الأسد السلاح الكيميائي، مشيرة إلى استخدام روسيا للفيتو وبشكل مستمر وهو ما أعطى نظام الأسد الضوء الأخضر للقتل.

وفي هذا السياق لا يمكن الدفاع عن السياسة الأمريكية بشكل عام او في حالة الهجوم يوم السبت. ففي أعقاب حرب العراق اتسمت السياسة الأمريكية في ظل باراك أوباما بعدم الحزم أما اليوم فتتسم بالفوضوية في ظل دونالد ترامب. فقبل عام عندما قتلت الحكومة العشرات في خان شيخون قرب إدلب رش ترامب 59 صاروخ كروز على قاعدة جوية انطلقت منها الطائرات التي نفذت الهجوم، ومنذ ذلك الوقت اتسمت السياسة الأمريكية بالتأرجح، خاصة فيما يتعلق بالأكراد. ففي كانون الثاني (يناير) قال وزير الخارجية الأمريكي في حينه ريكس تيلرسون إن القوات الأمريكية موجودة لأمد بعيد إلا أن ترامب أعلن قبل أسبوع عن نيته سحب القوات الأمريكية وعاد ليغير رأيه بعد يوم حيث قال إن القوات ستظل هناك لشهور. وليس غريباً أن يكون الأسد قد شعر بوجود فرصة. وهدد ترامب يوم الأحد النظام السوري بدفع ثمن باهظ. «والحقيقة هي أن الولايات المتحدة وبشكل متزايد مهمشة». ومن هنا فالسقوط المحتوم للغوطة لن ينهي النزاع السوري بل سيفتح مرحلة جديدة. ومع هزيمة تنظيم الدولة وتأمين دمشق فستكون سوريا مقسمة إلى ثلاثة أقسام. نظام الأسد المدعوم من روسيا وإيران وأخرى للأكراد المحميين من أمريكا ومنطقة في شمالي حلب تسيطر عليها تركيا. فسوريا ليست مستقرة كما كانت عند اندلاع الثورة عام 2011. وفي غياب الحل الدبلوماسي فالموتى في دوما لن يكونوا آخر الضحايا.