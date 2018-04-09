﻿هند قطران لـ «القدس العربي»: الإساءة لنا محاولة للسيطرة على عمل المنظمات المحلية واستخدام الحجاب استثمار سخيف لتضليل الشارع اليمني

صنعاء – «القدس العربي»: شن برنامج «بصراحة» – والذي يقدمه الإعلامي عبد الرحمن العابد كل جمعة على فضائية اليمن الأولى، القابعة تحت سيطرة الحوثيين – هجوما لاذعاً على العديد من الناشطات الحقوقيات والإعلاميات اللاتي يعملن أو عملن في المجال الحقوقي داخل وخارج اليمن، فتحت عنوان «الدور السلبي لعمل المنظمات الحقوقية والإغاثية في اليمن».

وطال الهجوم كلا من الناشطة الحقوقية والصحافية مقدمة البرامج في إذاعة مونتي كارلو في العربية، والحاصلة على جائزة المرأة العربية لعام 2017 الزميلة هند الإرياني، وكذلك زمليتها الناشطة الحقوقية هند قطران المقيمة في مصر، رئيسة مؤسسة «ضوء للحقوق والتنمية» العاملة محليا في اليمن، وتوقفت منذ عامين، وتقول إدارتها إنها هاجرت وجزء من أفرادها خارج اليمن والجزء الآخر مشرد بين المحافظات الخارجة عن سيطرة الحوثيين، وتعود بالسبب لمضايقات الحوثيين، وبعد تلقيها تهديدات من قبلهم، لذا تكبدت إدارة المؤسسة مشقة السفر وتكاليف الإقامة في الخارج اليمني وتوقفت عن العمل كليا، لصعوبة الإيفاء بالتزاماتها أمام الداعمين الدوليين وهي خارج محيطها ومجتمعها اليمني.

الهجوم على الناشطتين الإرياني وقطران والمنظمات الحقوقية العاملة في اليمن، من قبل المذيع العابد، بدأ أولا بمقدمة مقتضبة ثم تقرير ينال من جهود المنظمات ذاتها، واتهمها بتلقي أموال طائلة من المجتمع الدولي، وأسهب بالقول «رغم أن تلك المبالغ تكفي لسد احتياج المواطنين في اليمن من الدواء والغذاء.. وقال إنهن «كشفتا عن شعرهن وخلعتا الحجاب حتى يتم تميكنهن ليصبحن ناشطات فاعلات ومقبولات في المنظمات الحقوقية الدولية، ويصلن إلى مرحلة الثقة، وأنهما قدمتا تنازلات في سبيل ذلك.

وأشار إلى أن لجنة نوبل للسلام، حينما قررت منح الجائزة لدولة من العالم الثالث كاليمن، لم تمنحهن الجائزة وإنما منحتها للناشطة والصحافية المحجبة توكل عبد السلام كرمان، لأنها مرتدية الحجاب… كانت أكبر صدمة لأولئك الكاشفات لشعرهن، وأنهما كن قدمن تنازلات كثيرة، وفِي الأخير يمنحوا الجائزة لواحدة محجبة.. هذه وجهة نظرهن». والقول للمذيع العابد.

فيما لقي هذا الهجوم الإعلامي الحوثي الطائفي بعد تطاول المذيع على الطائفة البهائية، التحريضي ضد الناشطات الحقوقيات ردود أفعال غاضبة واستهجانا كبيرا بين أوساط النخبة اليمنيين وبعض العرب، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وواصل المذيع عبد الرحمن العابد، الذي أطلق لحيته توافقا مع النسق والديباج الإعلامي الخاص بالعاملين مع الحوثيين في القطاع الإعلامي، حسب ناشطين، مسلسل هجومه طيلة زمن البرنامج 46 دقيقة، في النيل بأقذع الأوصاف من الناشطتين هند الإرياني وهند قطران، مستشهدا بمقولة الشيخ عبد الوهاب الحميقاني، زعيم التيار السلفي والأمين العام لحزب الرشاد اليمني حول الحجاب، بقوله إنه لم يصدر فتوى أي الشيخ الحميقاني وإنما عبارة قالها إن الجميلات لا يكشفن وجوههن ولا شعرهن…

فيما ردت الناشطة الاستاذة هند قطران على كل تلك الشتائم والتهم والتحريض اللا أخلاقي على حد وصفها من قبل إعلام الحوثيين والمذيع العابد على وجه التحديد، بقولها «ليس بغريب على جماعة الحوثيين الاستمرار في محاولتهم لقمع الحريات والتحريض على المدافعات عن حقوق الإنسان من النساء والإساءة لهن، واتهامهن ومحاولة تشويه صورهن بشتى الطرق، واستثمار قضية ارتداء الحجاب من عدمه، محاولة يائسة يقدم عليها الحوثيون وأبواقهم الإعلامية لتظليل الشارع اليمني. مضيفة استغرابها الشديد من إعادة الحوثيين لقضيتها مع أزمة السكن الجامعي، التي مضت عليها سنوات عدة، حينما كانت طالبة في كلية التجارة جامعة صنعاء، وأنها انتهت بحكم قضائي لصالحها من محكمة استئناف صنعاء وألغي بموجبه قرار فصلها من الجامعة قبل عامين. وان تفعيل القضية مجددا على حد قولها باطل والصيد في الماء العكر.