﻿حصيلة وفيات الكحول المغشوشة في إندونيسيا ترتفع إلى ستين شخصاً

باندونغ (اندونيسيا) ـ أ ف ب: توفي أكثر من ستين إندونيسياً ونقل العشرات إلى المستشفيات إثر استهلاك كحول مغشوشة، في حصيلة ما انفكت ترتفع، بحسب ما كشفت السلطات أمس الاثنين.

وأوقف سبعة أشخاص على خلفية بيع خمور مغشوشة في إطار عمليات نفذتها الشرطة في كل أنحاء البلاد مستهدفة بائعي الكحول المصنوعة محلياً والميسورة الكلفة.

وفي إندونيسيا، أكبر بلد مسلم في العالم من حيث عدد السكان، قلة من الناس يشربون الخمور، ومنهم من يختار شراء هذه المشروبات من باعة غير قانونيين لأن أسعارها مرتفعة في المتاجر.

وكان أحد التجار الموقوفين «يمزج الكحول مع الجنسنغ ودواء للسعال ورذاذ لطرد البعوض» حسب ما صرح المسؤول في الشرطة أغونغ بودي ماريوتو خلال مؤتمر صحافي.

وكان آخر يبيع شراباً مصنوعاً من كحول ومشروب طاقة وكوكا-كولا.

وكان 24 شخصاً توفوا الأسبوع الماضي في العاصمة جاكرتا إثر استهلاك خمور مغشوشة تمّ شراؤها من بائع محلي.