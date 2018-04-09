﻿الهواء يطيح بتمثال أول إمبراطور صيني

بكين ـ أ ف ب: أدى هواء عنيف الى الاطاحة بتمثال ضخم يبلغ ارتفاعه 19 متراً لامبراطور الصين الأول في موقع سياحي في شرق البلاد.

هذا التمثال البرونزي العائد لكين شي هوانغ أول إمبراطور نجح في توحيد الممالك الصينية المتخاصمة في عام 221 قبل الميلاد، اقتلع من قاعدته الجمعة. وألحقت هذه الحادثة أضراراً جسيمة في وجه تمثال الامبراطور.

وأرسلت السلطات رافعات من أجل رفع التمثال البالغ وزنه ستة أطنان تقريبا على ما ذكرت صحيفة «الشعب» الرسمية.

ونصب التمثال العام 2005 لاستقطاب الزوار الى موقع سياحي في إقليم شاندونغ في شرق البلاد.

واشتهر كين شي هوانغ (259-210 قبل الميلاد) في الخارج لكونه دفن مع تماثيل لآلاف من جنوده في ما يعرف بجيش الطين المدفون الواقع في مدينة شيان في وسط البلاد.