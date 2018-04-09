﻿بارقة أمل لمواجهة مشكلة إدمان الأفيونيات في أمريكا

مانشستر (الولايات المتحدة) ـ أ ف ب: استحالت غرفة صغيرة في محطة الإسعاف المركزية في مانشستر على بعد مئة كيلومتر عن شمال بوسطن في الولايات المتحدة، خشبة خلاص لمدمني المخدرات وبصيص أمل في مواجهة أزمة الأفيونيات في الولايات المتحدة.

وعلّق في هذه الزاوية شعار مفاده «أيّاً كان في وسعه الخروج من هذا المأزق أينما كان» إلى جانب قصيدة تخلّد ذكرى شابة توفيت في العشرين من العمر من جراء هذه الآفة التي تعيث فساداً في الولايات المتحدة.

وتفاقمت أزمة الأفيونيات الناجمة عن وصفات زائدة لمسكنات الآلام في الولايات المتحدة. وفي تشرين الأول/أكتوبر، وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ «حالة طارئة على الصعيد الوطني في مجال الصحة العامة». وفي عام 2016 بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة 63600 في الولايات المتحدة، أكثر من ثلثيها سببه المواد الأفيونية.

وفي أيار/مايو 2016 أطلقت فرق الإسعاف في مانشستر، كبرى مدن ولاية نيوهامشر (شمال شرق الولايات المتحدة) التي تضم 110 آلاف نسمة، برنامج «سايف ستايشن» الذي يتيح لأي شخص يعاني من إدمان الكحول والمخدرات اللجوء إليها في أيّ وقت كان وذلك بعد أن لاحظوا ازدياداً كبيراً في الاتصالات المرتبطة بجرعات زائدة سنة 2015.

ويسأل كريستوفر هيكي المسؤول عن البرنامح مدمن مخدرات تركه أصدقاؤه عند باب المحطة إذا كان يريد أن يشرب شيئاً، من ماء او مشروبات غازية.

ويخبر الشاب البالغ من العمر 33 عاما والذي تبدو ملامح التوتر جلية عليه رجال الإسعاف كيف غرق مجدداً في هذه المشكلة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد توقف عن استهلاك المخدرات قبل سنتين، طالبا منهم العون للخروج من مشكلته.

ويصطحبه المسعفون الى مجموعة «غرانيت باثويز» التي تتعاون معهم لتقييم حاجاته وإلحاقه في برنامج للإقلاع عن الإدمان.

ثم يأتيهم كودي البالغ من العمر 31 عاماً الذي تنتشر ندوب الحقن على ذراعه والذي يدمن الهيرووين منذ سن الرابعة عشرة من العمر. وهو خاض عدة علاجات لكنه غرق مجدداً في دوامة الإدمان في شباط/فبراير.

ويخبر الشاب الذي لا مسكن له «هي المرة الاولى التي آتي فيها إلى هنا. وقد سمعت عن البرنامج وقيل لي إنه سريع وفعال … وأريد التخلص من هذه المشكلة إلى الأبد».

وتشتد وطأة أزمة الأفيونيات خصوصا في فرجينيا الغربية (الشرق) وأوهايو (الشمال) ونيوهامشر حيث تسجل أعلى نسب من الجرعات الزائدة بالفنتانيل.

فهذه المادة الأفيوينية الأقوى بخمسين إلى مئة مرة من المورفين او الهيرويين تجتاح السوق منذ عام 2015 حسب هيكي.

وكانت تستخدم في الأصل كعقار مسكن للآلام لكنها باتت اليوم تصنع في شبكات الاتجار بالمخدرات، في المكسيك أو الصين مثلا، قبل تهريبها بكميات كبيرة إلى الولايات المتحدة.