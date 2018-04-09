مقتل 4 جنود سعوديين على الحدود مع اليمن

الرياض: أعلنت السعودية، الإثنين، مقتل 4 من جنودها على الحدود مع اليمن “أثناء تأديتهم واجب الدفاع عن الدين والوطن”.

جاء ذلك وفق تقارير متفرقة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية “واس″، الإثنين، عن تقديم العزاء وتشييع الجنود الأربعة.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل حول ملابسات أو زمن مقتل الجنود السعوديين الأربعة.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود الرياض تحالفًا عسكريًا لدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

(الأناضول)