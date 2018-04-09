رئيس مجلس النواب الجزائري: نرفض كل المحاولات المغربية لإقحامنا في مناورات خارج التزاماتنا

الجزائر: ردت الجزائر على اتهامات العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمساعدة جبهة البوليساريو، مؤكدة أنها ترفض كل “المحاولات المغربية لإقحامها في مناورات خارج التزامها الأخلاقي والسياسي والمبدئي والتاريخي”.

وقال سعيد بوحجة، رئيس مجلس النواب الجزائري، الإثنين، “نؤكد مرة أخرى موقف الجزائر تجاه أشقائنا الصحراويين الذين يكافحون منذ عقود لتقرير مصيرهم وعدالة قضيتهم، التي تعد قضية تصفية استعمار شرعتها كل المواثيق والأعراف الدولية”.

وأضاف “نؤكد على موقف بلادنا المستمد من مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وتصفية الاستعمار، وهو لا يعني البت أنها طرف في هذا النزاع، بل وترفض كل المحاولات المغربية لإقحام الجزائر في مناورات خارج التزامها الأخلاقي والسياسي والمبدئي والتاريخي، طبقا لمقررات ولوائح الشرعية الدولية”.

وكان الملك محمد السادس، حمل في الرسالة التي سلمها وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء الماضي، الجزائر “المسؤولية الصارخة” في قضية النزاع في اقليم الصحراء الغربية، منوها بأنها هي “التي تمول، وهي التي تحتضن وتساند وتقدم دعمها الدبلوماسي لجبهة البورليساريو”.

وطالب الملك المغربي، بجعل الجزائر طرفا مباشرا في حل الأزمة.

(د ب أ)