نتنياهو يتوعد الفلسطينيين في غزة حال “مهاجمة إسرائيل”

القدس: توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الفلسطينيين بقطاع غزة، بالاستهداف المباشر، إذا حاولوا المساس بجنوده ومهاجمة إسرائيل.

وجاءت تصريحات نتنياهو فيما يحتشد الفلسطينيون لليوم الـ 11 على التوالي على حدود قطاع غزة مع إسرائيل ضمن مشاركتهم في مسيرات “العودة وكسر الحصار” السلمية.

وفي بيان صدر عن مكتبه، مساء الإثنين، حذر نتنياهو الفلسطينيين قائلًا: “لدينا قاعدة واضحة وصريحة نكررها باستمرار، من يريد أن يمس بك – مس به مسبقًا، ولن نسمح لأحد على حدود قطاع غزة القريبة من هنا للغاية، أن يمس بنا، نحن نمس بهم”.

وكان نتنياهو يتحدث خلال زيارته مدينة سديروت (جنوب) التي استهدفتها في السابق صواريخ أطلقت من قطاع غزة الخاضعة لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي وقت سابق من الإثنين، شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة، على موقع فلسطيني شمالي قطاع غزة.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن طائرات مقاتلة أغارت على هدف يتبع لحماس، ردا على ما قال إنه “تسلل خلية من الفلسطينيين وزرع العبوات الناسفة يدوية الصنع قرب السياج الحدودي أمس″.

ويحتشد الفلسطينيون 30 مارس/ آذار الماضي، قرب السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، ضمن مسيرات “العودة” المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين لمدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948.

وأسفر القمع الإسرائيلي للمتظاهرين عن استشهاد 32 فلسطينيًا فضلًا عن إصابة ألفين و850 آخرين.

(الأناضول)