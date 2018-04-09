الخارجية الأمريكية توافق على بيع أسلحة لقطر بقيمة 300 مليون دولار

واشنطن: قالت وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الإثنين، إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على إمكانية بيع قطر أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 300 مليون دولار.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، في بيان، إنها أبلغت الكونغرس بموافقتها على إمكانية بيع 5000 نظام للتوجيه بما يشمل المعدات والخدمات المرتبطة بها. وأضافت أن المتعاقد الرئيسي هو شركة تابعة لبي.إيه.إي سيستمز مقرها نيوهامبشير.

وفي وقت سابق من الإثنين، التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، في مقر وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن.

وقال ماتيس إن الحوار الإستراتيجي مع قطر يعكس العلاقة المتينة بين واشنطن والدوحة، مضيفا “ندرس سبل تعزيز تعاون بلدينا العسكري في المستقبل”.

ويجري أمير قطر زيارة للولايات المتحدة، منذ يوم الجمعة الماضي، بدأها من ولاية فلوريدا حيث التقى عددا من المسؤولين العسكريين والمدنيين هناك.