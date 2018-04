ترامب يصف مداهمة “أف بي آي” لمكتب محاميه الشخصي بـ”الظلم و العار” ـ (فيديو)

واشنطن: – ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمداهمة عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي “أف بي آي” الاثنين مكتب محاميه الشخصي مايكل كوهين في نيويورك، واصفا ما جرى بأنه “عار” وبأنه “مستوى جديد تماما من الظلم”.

وجدد ترامب القول إن ما يتعرض له هو “حملة سياسية” وان التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر الذي يحقق في ما اذا كانت هناك روابط بين روسيا وحملة الملياردير الجمهوري الرئاسية هو “هجوم على بلدنا”، مؤكدا ان “العديد من الاشخاص” نصحوه بطرد مولر.

وأضاف الرئيس الاميركي امام الصحافيين وقد بدت عليه بوضوح أمارات الغصب ان المحققين”لم يجدوا اي تواطؤ على الاطلاق مع روسيا”.

Trump on raid of Michael Cohen: "It's an attack on our country in a true sense. It's an attack on what we all stand for." pic.twitter.com/6aKs0A5Y3k

— Axios (@axios) 9 April 2018