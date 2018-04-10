زعيم كوريا الشمالية يتحدث للمرة الأولى رسميا عن “حوار” مع واشنطن

سيول: أفادت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء أن الزعيم كيم جونغ-اون تحدث للمرة الأولى رسميا عن “حوار” مع الولايات المتحدة في الوقت الذي تتضّح فيه أكثر فأكثر معالم قمة مرتقبة بينه وبين نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الوكالة إن كيم قدّم تقريرا إلى كبار مسؤولي الحزب الاوحد يتناول “الوضع في شبه الجزيرة الكورية” ويتطرق إلى “آفاق الحوار بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية” (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية).

وهي المرة الأولى التي تلمح فيها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إلى قمة بين كيم وترامب الذي أعلن الاثنين أن لقاءه التاريخي مع نظيره الكوري الشمالي سيتم “في أيار/ مايو او مطلع حزيران/ يونيو”. (أ ف ب)