الرئيس الصيني يعد بـ”مرحلة جديدة من الانفتاح” الاقتصادي

بكين: وعد الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء بـ”مرحلة جديدة من الانفتاح” الاقتصادي في الوقت الذي تبدو فيه بلاده تنخرط أكثر فأكثر في حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وقال شي خلال منتدى “بواو” الاقتصادي في جزيرة هاينان الجنوبية يطلق عليه اسم منتدى “دافوس الصيني” إن “الصين ستدخل في مرحلة جديدة في الانفتاح”.

وأضاف أن بكين “لا تسعى إلى تحقيق فائض تجاري”، في الوقت الذي يشكل فيه العجز التجاري الهائل بين الولايات المتحدة والصين (375 مليار دولار لمصلحة بكين في 2017) احد اسباب غضب الرئيس الاميركي دونالد ترامب من العملاق الاسيوي.

وشدد الرئيس الصيني على أن “العولمة الاقتصادية هي اتجاه لا رجعة فيه”.

وأضاف أن “باب الانفتاح الصيني لن يغلق، بل سيفتح على نطاق أوسع وأوسع″.

وكانت الصين أكدت الإثنين أن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة “مستحيلة في ظل الظروف الحالية”، وذلك بعد أن توقع ترامب تسوية للخلاف التجاري المتصاعد مع بكين.

وقرّر ترامب في أوائل آذار/ مارس فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ والالمنيوم، قبل أن يعلن في وقت لاحق عن رسوم أخرى تستهدف تحديدا الواردات الصينية، لاتهام بكين بـ”سرقة حقوق الملكية الفكرية”.

وردت الصين ملوحة بفرض رسوم جمركية على وارداتها من المنتجات الأميركية ولا سيما الصويا والسيارات والطائرات الصغيرة، والتي وصلت قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار العام الماضي. (أ ف ب)