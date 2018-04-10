القبض على قيادي سابق في “فارك” بتهمة تهريب المخدرات

بوجوتا: أعلن المدعي العام في كولومبيا، نيستور هومبيرتو مارتينيز، يوم الاثنين أنه تم إلقاء القبض على قيادي سابق بجماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) للاشتباه في قيامه بتهريب كميات كبيرة من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

وتقدمت الولايات المتحدة بطلب لتسليم سوشي هرنانديز سولارتي.

وقال الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس إنه لن يتردد في تسليم القيادي المتمرد السابق، المعروف أيضا باسم يسوع سانتريتش، إذا ما تلقى محاكمة نظامية ووجدت أدلة دامغة ضده.

ويدعو اتفاق السلام لعام 2016، الذي أنهى الصراع الكولومبي الذي دام 52 عامًا، إلى حصول الحزب الذي انبثق عن “فارك”، القوة المشتركة الثورية البديلة، على 10 مقاعد كحد أدنى في البرلمان.

وتم تخصيص أحد هذه المقاعد لسانتريتش. (د ب أ)