تيم حسن يثير جدلاً بصورة جديدة من “الهيبة العودة”

لندن – “القدس العربي”: شوّق النجم السوري تيم حسن جمهوره بنشره صورة جديدة لدوره المميّز بمسلسل “الهيبة” الجزء الثاني والذي لاقى ضجة كبيرة في الجزء الاول العام الماضي.

ونشر صورة له بشخصية “جبل شيخ الجبل” وأمامه نلر مشتعلة وعلق عليها “الهيبة العودة يا ويل الي ناوي يعادي”، كانت هذه الجملة كفيلة ليتصدر تيم مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم تداول الصورة بكثافة بين الجمهور الذين اكدوا على حبهم الكبير للمسلسل الذي ينتظرونه بفارغ الصبر.

من جهة ثانية، تداول بعض الناشطين مجموعة من صور تيم من كواليس المسلسل وأثار جدلاً كبيراً بسبب خسارته للكثير من الوزن، حيث بات في غاية الضعف الامر الذي فتح المجال للكثير من الاقاويل التي رجحت ان يكون بسبب تعبه من التصوير.

يذكر أن مسلسل “الهيبة العودة” من تأليف الكاتب باسل السلكا وإخراج سامر البرقاوي، ويشارك حسن مجموعة من النجوم اللبنانيين والسوريين.