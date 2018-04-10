مقاتلات روسية حلقت فوق مدمرة أمريكية اقتربت من طرطوس

“القدس العربي”: حلقت مقاتلات روسية أربع مرات على الأقل فوق المدمرة الأمريكية “يو اس اس دونالد كوك” الموجودة في مياه البحر الأبيض المتوسط، حسب ما اعلنته وسائل إعلام تركية الثلاثاء.

وذكرت صحيفة “حريت” التركية، أنه تم رصد سفينة تابعة للقوات البحرية الأمريكية على بعد 100 كيلومتر من ميناء طرطوس السوري، حيث توجد هناك قاعدة بحرية روسية.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر في البنتاغون، أن المدمرة “يو اس اس دونالد كوك” كانت قد غادرت ميناء قبرص باتجاه سوريا، وأشارت المصادر التي لم تكشف الصحيفة عن هويتها، أن المدمرة مزودة بـ60 صاروخا مجنحا من نوع “توماهوك”.

وتأتي هذه التقارير بعد يوم واحد من تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالقيام بإجراء سريع ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما بالغوطة الشرقية في سوريا، وتأكيده على أن كل الخيارات مطروحة، بما في ذلك العمل العسكري.