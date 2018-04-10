فرنسا تؤكد أنه سيكون هناك ردّ “إذا تم تجاوز الخط الأحمر” في سوريا

باريس: أكد الناطق باسم الحكومة الفرنسية الثلاثاء، أن “إذا تم تجاوز الخط الأحمر” في سوريا، فسيكون هناك “ردّ”، مشيراً الى أن المعلومات التي تبادلها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظيره الأميركي دونالد ترامب “تؤكد مبدئياً استخدام اسلحة كيميائية”.

وصرّح بنجامان غريفو لإذاعة “اوروبا 1″، أنه “اذا ثبتت المسؤوليات ورئيس الجمهورية (الفرنسية) كررها مرات عديدة، إذا تم تجاوز الخط الأحمر فسيكون هناك ردّ”. وأضاف “رئيس الجمهورية ورئيس الولايات المتحدة تبادلا معلومات تؤكد مبدئياً استخدام اسلحة كيميائية”.(أ ف ب)