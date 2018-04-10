وزير المالية القطري: الاقتصاد واستعدادات كأس العالم يحققان تقدما سريعا

الدوحة: قال وزير المالية القطري علي شريف العمادي إن اقتصاد بلاده سيحقق نموا نسبته 2.6 هذا العام وسيقترب أكثر من مستوى ثلاثة بالمئة العام المقبل.

وتعافى اقتصاد قطر إلى حد كبير بعد مقاطعة دول عربية أخرى للدوحة في يونيو حزيران الماضي وأصبح من جديد واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة.

وقال الوزير إن بلاده ستعمل علي أن يتجاوز معدل النمو الوتيرة المسجلة في المنطقة وتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة أربعة بالمئة في 2018.

وتابع أن قطر تسرع خطى الانفاق على الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 وتوقع استكمال 90 بالمئة من أعمال البنية التحتية لاستضافة الحدث بحلول 2019. (رويترز)