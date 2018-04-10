الاحتلال يصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين بحالات اختناق

رام الله: أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، صباح الثلاثاء، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال أمين أبو عليا، رئيس مجلس قروي “المغيّر”، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت قريته، صباحاً، وفتشت عدداً من منازلها، مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الشبان.

ولفت إلى أن الجيش تمركز بالقرب من مدرسة المغيّر، وأطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق، تم معالجتهم ميدانياً.

وعادة ما يقوم الجيش بمداهمة القرية وتفتيش منازلها واعتقال مطلوبين. (الأناضول)