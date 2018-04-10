بيل كوسبي دفع 3,38 ملايين دولار إلى ضحيته قبل 12 عاما

نوريستاون: انطلقت الاثنين المحاكمة الثانية للممثل الامريكي الشهير بيل كوسبي بتهمة الاعتداء الجنسي، مع الكشف عن انه دفع قبل 12 عاماً مبلغ 3,38 ملايين دولار الى الضحية المفترضة.

وكان هذا الاتفاق بالتراضي أبرم العام 2006 معروفاً بعدما لاحقته اندريا كونستاند امام المحاكم المدنية الا ان المبلغ الذي دفعه الممثل البالغ 80 عاماً الآن، كان لا يزال سرياً.

وفاجأ الادعاء بكشفه قيمة التعويض ، جهة الدفاع التي كانت تقف في الاساس وراء طلب للتمكن من الافصاح عن قيمة الاتفاق المبرم.

وكان توم ميزرو محامي بيل كوسبي الجديد يريد الاستناد الى ذلك ليقدم الضحية المفترضة اندريا كونستاند على انها جشعة ساعية الى تحقيق المال فقط.

ودافع المدعي العام في منطقة مونتغومري كيفن ستيل عن كونستاند مشيراً الى ان اجهزته وحدها تقف نهاية العام 2015 وراء إعادة فتح الملف ولم تأت بطلب من الضحية المفترضة.

وبيل كوسبي متهم بأنه اعتدى جنسياً على هذه المسؤولة الجامعية السابقة في منزله في كانون الثاني/يناير 2004 بعدما ارغمها على تناول مخدر قوي.

وهذه ثاني محاكمة لكوسبي في اطار هذه القضية بعد الغاء الاولى في حزيران/يونيو 2017 بسبب انقسام هيئة المحلفين.

وتتهم اكثر من ستين امرأة الفنان الشهير باعتداءات جنسية الا ان قضية اندريا كونستاند هي الوحيدة غير المشمولة بمرور الزمن.(أ ف ب)