الاحتلال يهدم منزل فلسطيني وسط الضفة الغربية

رام الله: هدمت قوة عسكرية إسرائيلية، صباح الثلاثاء، منزلاً فلسطينياً قيد الإنشاء، بزعم البناء بدون ترخيص وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال صابر شلش، الناشط في المقاومة الشعبية، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت قرية “جيبيا”، شمال مدينة رام الله، بالضفة الغربية، وهدمت منزلاً يعود للمواطن حجازي محمود، بحجة البناء بدون ترخيص.

ولفت إلى أن المنزل مشيد على أراضي خاصة ومسجلة باسم “محمود”، وتقع في المنطقة المصنفة “ج”، حسب اتفاق أوسلو، الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل.

ويُمنع الفلسطينيون من البناء في المناطق المصنفة “ج”، حسب اتفاق أوسلو، الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل في 1993.

والمنطقة “ج”، بحسب الاتفاق، تشمل المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية، وتشكل نحو 60 بالمائة من المساحة الكلية للضفة الغربية.