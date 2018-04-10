7 قتلى إيرانيين في الضربة الجوية على مطار التيفور السوري

لندن: قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، إن سبعة عسكريين إيرانيين قتلوا في قصف قاعدة جوية سورية يوم الأحد، أي مثلي العدد تقريباً الذي أعلن في بادئ الأمر.

واتهمت الحكومة السورية، وحليفتها إيران إسرائيل بشن الهجوم على مطار التيفور قرب حمص وهو أمر لم تنفه أو تؤكده إسرائيل.

وذكرت الوكالة أن جثث الإيرانيين الذين وصفوا بأنهم مستشارون عسكريون نقلت جواً إلى إيران وستقام جنازاتهم في وقت لاحق الثلاثاء. كانت تقارير إعلامية إيرانية سابقة تحدثت عن مقتل أربعة عسكريين في الضربة.

ووقع الهجوم بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “بدفع ثمن باهظ” عقب تقارير عن هجوم بالغاز السام في مدينة دوما الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة السورية. ونفت الحكومة السورية ضلوعها في الهجوم.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قوله بعدما وصل إلى البرازيل في ساعة مبكرة اليوم “يبدو أن الحكومة الأمريكية تبحث عن ذريعة للتدخل العسكري”.

وأضاف “موقف إيران من الأسلحة الكيماوية واضح وندين أي استخدام لها ضد أي هدف”.

ويقاتل الحرس الثوري الإيراني دعماً للرئيس السوري بشار الأسد منذ سنوات. وقتل أكثر من ألف إيراني في الحرب الأهلية السورية وبينهم أعضاء بارزون في الحرس الثوري. (رويترز)