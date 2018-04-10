اليمن: شاب يقتل أخته طعناً أمام القاضي في المحكمة

صنعاء – “القدس العربي” – أحمد الأغبري: أقدم شاب يمنيّ الاثنين، على قتل أخته في حرم قاعة محكمة غرب العاصمة صنعاء أمام قاضي الأحوال الشخصية الذي كان ينظر في قضية طلب نقل ولاية تزويجها للمحكمة من أخيها.

وفي مشهد صادم، وبمجرد أن واجهت المحكمة الشاب بطلب شقيقته الوحيدة بادرها من الخلف بطعنة أردتها قتيلة أمام منصة القاضي.

وكانت الفتاة تقدمت بدعوى للمحكمة خلاصتها أن شقيقها، وهو وليها الشرعي بعد وفاة والدهم، يرفض تزويجها من كل من تقدموا بطلب زواجها؛ وبناء على ذلك طلبت الفتاة من المحكمة نقل الولاية من أخيها إلى المحكمة.

وقال شاهد عيان لـ”القدس العربي”: ” جلست المدعيّة في الصف الأول في قاعة المحكمة، وجلس المُدعى عليه خلفها مباشرة في الصف الثاني، وبدأ القاضي بالنظر في القضايا، وبينما الهدوء يعم القاعة باستثناء صوت أطراف الجلسة وصوت القاضي …قام المُدعى عليه بإخراج خنجر أخفاه في ملابسه وسدد طعنة قاتله في عنق أخته اتجهت بعدها نحو منصة القاضي، بينما انهارت قواها خلال لحظات وسقطت مضرجة بالدماء ولفظت أنفاسها الأخيرة.”

وطالب ناشطون يمنيون بضرورة الضغط على ما تبقى من مؤسسات الدولة من خلال تحويل الجريمة لقضية رأي عام، باعتبارها سددت طعنتها ليس في جسد الفتاة البريئة “وإنما أيضاً في صدر المستقبل الذي ينتظره هذا البلد ويتحمل في سبيله كل معاناة الحرب المستعرة هناك”.

وقال أحدهم: “هذه الجريمة تمثل إهانة لحرم القضاء، وللثقافة المجتمعية في البلاد، حيث تؤكد هذه الجريمة أن ثقافة البلد ما زالت ترزح تحت وطأة الجهل والتخلف، وما دون ذلك ليس سوى زينة؛ بل حتى الزينة فقد أسقطتها الحرب؛ وما هذه الجريمة إلا تعرية واضحه لأسباب الحرب الحقيقية إلا وهي الجهل والتخلف.”