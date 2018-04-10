حنان ترك تعود للفن

القاهرة – “القدس العربي”

رغم غيابها 6 سنوات عن التلفزيون، تعود الممثلة المصرية حنانترك إلى التمثيل مرة أخرى.

ونشرت الترك صورة من كواليس مسلسل إذاعي تقوم بتسجيله هذه الأيام في حسابها عبر “إنستغرام “، وعلّقت عليها: “ترقّبوا”.

يشار إلى أن آخر ظهور للترك على التلفزيون كان في مسلسل “أخت تريز″، الذي عرض في عام 2012، ومنذ ذلك الحين توارت عن الأنظار ودخلت في مشكلات عدة بسبب زواجها من رجل أعمال له علاقة بجماعة الإخوان، وبسببه أصبح اسمها في قوائم الفنانين المحظور العمل معهم.

يذكر أن ترك هنّأت الاقباط بعيدهم عبر “تويتر”: “قبل رنّ الأجراس وقبل بدء القداس أهنئ إخوتي المسيحيين بعيدهم، كل عام والوطن العربي بخير وأمان وسلام”.