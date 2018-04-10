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لماذا قاطع الاعلام حفل وائل جسار؟ (صور)

Apr 10, 2018

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القاهرة – “القدس العربي”

غنى الفنان اللبناني وائل جسار في الاحتفالات بأعياد الربيع داخل نادي الشمس في القاهرة، في حضور الآلاف من روّاد النادي وجمهوره.

وقدم جسّار مجموعة منوّعة من أغانيه التي أشعل بها حماس الحضور منها: “حب ومتحبش”، “سنين الذكريات”، “وبتسأليني”، و”بحبك يا مصر”، “بتقلي بحبك”، “عمري وذكرياته”، “الحب في قلبنا درجات”، و”افرح”، “سنين قدام”، “نفسي أعترفلك” و”أجمل حب”، “أخاف كتير”.

وقرر عدد كبير من القنوات الفضائية والإعلام المصري والعربي مقاطعة الحفل وعدم تغطيته بسبب ما وصفوه بـ”عجرفة وغرور” متعهد حفلات جسّار الجديد تامر عبدالمنعم، حيث إنه رفض دعوة الإعلام للحفل، في حين أن إدارة أعمال جسار كانت أرسلت دعوات للقنوات الفضائية العربية ورجال الصحافة للحضور.

يذكر أن جسار كان طرح أخيراً أغنية جديدة بعنوان “حب ومتحبش”، ومن المقرر أن يبدأ خلال الفترة الحالية بتسجيل أغنيات ألبومه الجديد.

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