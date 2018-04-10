لقاء في باريس بين محمد السادس وبن سلمان والحريري

باريس- “القدس العربي”- آدم جابر: نشر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري صورة على حسابه بتويتر جمعته بالعاهل المغربي محمد السادس وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ليلة الاثنين- الثلاثاء، في باريس وأرفقها بكلمة: “لا تعليق”.

وقد حظيت الصورة بتفاعل كبير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن ولي العهد السعودي وصل إلى فرنسا يوم الأحد في زيارة رسمية يختتمها الثلاثاء بلقاء في قصر الإليزيه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

الحريري من جانبه وصل إلى باريس الأسبوع الماضي حيث شارك في مؤتمر “سيدر” برعاية فرنسا، لدعم إقتصاد لبنان.

في حين يبدو العاهل المغربي شبه مقيم في فرنسا، حيث أجرى مؤخرا عملية جراحية في القلب تكللت بالنجاح.