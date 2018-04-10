“غوغل” تحتفل بذكرى ميلاد النجم المصري العالمي عمر الشريف

القاهرة: احتفل محرك البحث الشهير “غوغل”، الثلاثاء، بالذكرى الـ86 لميلاد النجم المصري العالمي عمر الشريف.

ووضع “غوغل”، على صدر صفحته الرئيسية بمصر، اليوم، صورة الفنان عمر الشريف في شبابه.

وولد الشريف (1932-2015)، في 10 أبريل/نيسان، باسم “ميشيل ديمتري” بمدينة الإسكندرية، شمالي مصر، من أسرة تعود أصولها إلى سوريا.

وكانت بدايته السينمائية في مصر، حين التقى المخرج العالمي يوسف شاهين، الذي قدمه في دور البطولة أمام الفنانة فاتن حمامة، في فيلم “صراع في الوادي” عام 1954.

وفي مطلع ستينيات القرن الماضي، التقى الشريف، المخرج البريطاني العالمي دافيد لين (1908-1991)، الذي اكتشفه وقدمه في العديد من الأفلام السينمائية أبرزها “لورنس العرب” عام 1962.

ونال الشريف، 3 جوائز عالمية من الـ”غولدن غلوب”، عن أدواره في فيلم “لورنس العرب” عام 1962، وفيلم “دكتور جيفاغو” عام 1966، كما فاز بالجائزة ذاتها للنجم الصاعد التي تشاركها مع الممثل الإنجليزي تيرينس ستامب، والأيرلندي بيتر أوتول.

وترشح الشريف، لجائزة الأوسكار (أرفع الجوائز السينمائية بأمريكا) عن دوره في فيلم “لورنس العرب”.

وتوفى عمر الشريف، في 2015، عن عمر ناهز الـ83 عاماً إثر أزمة قلبية. (الأناضول)