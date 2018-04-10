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ماذا ارتدت ليلى علوي في حفل زفاف شيرين وحسام حبيب؟ (فيديو)

Apr 10, 2018

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القاهرة – “القدس العربي”

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للممثلة المصرية​ليلى علوي​ خلال حضورها حفل زفاف الفنانة المصرية​شيرين عبد الوهاب​ على الفنان حسام حبيب.

وأثارت علوي الجدل بإطلالتها التي أشار الكثيرون إلى أنها لا تليق بهكذا مناسبة، حيث اختارت ملابس باللون الذهبي وهي عبارة عن بنطال وجاكيت رسمية من نفس اللون، ونسقت مع ملابسها حذاء رياضيا من اللونين الأبيض والذهبي.

ومن ناحية أخرى أعرب آخرون عن إعجابهم الشديد بقدرتها على الحفاظ على رشاقتها إلى اليوم معتبرين أن إطلالتها هذه أتت عفوية وتلقائية تماشياً مع الحدث الذي أقيم فجأة ومن دون تحضيرات مسبقة.

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