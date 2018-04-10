عائدات “بلاك بانثر” تتجاوز ايرادات “تايتانيك” في أمريكا الشمالية

لوس انجليس: تجاوزت عائدات “بلاك بانثر” وهو اول فيلم يكرس لبطل خارق اسود خلال عطلة نهاية الاسبوع، إيرادات فيلم “تايتانيك” على شباك التذاكر في أمريكا الشمالية بتحقيقه 665,6 مليون دولار.

وكان فيلم “تايتانيك” من إخراج جيمس كامرون الصادر في العام 1997 حقق إيرادات قدرها 659 مليون دولار في أمريكا الشمالية.

وبات “بلاك بانثر” من انتاج “مارفل” في المرتبة الثالثة على هذا الصعيد بعد “افاتار” (2009) الذي حقق 760 مليوناً و”ستار وورز: ذي فورس اويكنز″ (2015) الذي حصد 936,7 مليوناً في امريكا الشمالية.

أما على الصعيد العالمي فلا يزال “افاتار” يحمل الرقم القياسي للإيرادات مع 2,8 مليار دولار يليه “تايتانيك” مع 2,2 مليار وكلاهما من إخراج الكندي جيمس كامرون.

أما “بلاك بانثر” فلا يزال في المرتبة العاشرة على المستوى العالمي.

واستحال فيلم “بلاك بانثر” ظاهرة ثقافية في الولايات المتحدة وخارجها حتى، لأنه يتمحور حول بطل خارق أسود للمرة الأولى.

ف”بلاك بانثر” هو أول بطل خارق يخصص له فيلم بمفرده في سلسلة أفلام “مارفل” المربحة جداً. وقد أخرج الفيلم السينمائي الأسود راين كوغلر صاحب أفلام مثل “كريد” وضم فريقاً من الممثلين السود المعروفين في هوليوود مثل لوبيتا نيونغو الحائزة جائزة اوسكار وانجيلا باسيت وتشادويك بوزمان وفوريست ويتيكر ودانييل كالويا. (أ ف ب)