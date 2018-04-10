الخارجية الروسية تستدعي السفير الإسرائيلي لدى موسكو

موسكو: كشف نائب وزير الخارجية، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوجدانوف، عن استدعاء سفير إسرائيل لدى موسكو إلى مقر الخارجية، الثلاثاء.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، فإن بوجدانوف “سيجري محادثات الثلاثاء مع السفير الإسرائيلي في موسكو هاري كورين، الذي تم استدعاؤه إلى مقر وزارة الخارجية”.

وقال بوجدانوف للصحافيين : “نحن دعوناه فقط للحديث عن سوريا. الوضع هناك متحرك ويتطور بسرعة”.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هجوم الطيران الإسرائيلي على قاعدة التيفور العسكرية في سوريا أمس سيتم بحثه، قال الدبلوماسي الروسي: “سنناقش كل شيء”.

وأضاف: “فقط (سنناقش) الأوضاع، وكيف تتطور كما في سوريا، وكذلك في غزة، وبعض الاتصالات الثنائية. نحن مهتمون دائماً بمثل هذا الحوار النشط، لأن ديناميكيات الأحداث عالية جداً في الشرق الأوسط وتتطلب تقييمات وتوقعات مشتركة مستمرة لمنع المزيد من التصعيد”.

وتابع أنه “على النقيض من ذلك، يجب أن نبحث عن طرق لإزالة التصعيد وتطبيع الوضع″.

يأتي هذا بعد يوم واحد من إعلان روسيا أن طائرتين إسرائيليتين استهدفتا بصواريخ موجهة مطار التيفور العسكري السوري في محافظة حمص، ما أسفر عن سقوط قتلى من القوات الحكومية والقوات الموالية لها. (د ب أ)