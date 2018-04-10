الجهاد الإسلامي تنفي دخول أمينها العام في حالة “غيبوبة”

غزة: نفت حركة الجهاد الإسلامي، الأنباء التي تحدثت عن دخول أمينها العام رمضان عبد الله شلّح، في حالة غيبوبة.

وقالت الحركة في بيان، إن شلح “خضع مؤخراً لعملية جراحية في القلب وأن وضعه مستقر وأنه يخضع لمتابعة طبية”.

وطالبت الحركة وسائل الإعلام، بـ”تحري الدقة والتعاطي بمسؤولية في نقل الخبر والالتزام بما يصدر عن الحركة من بيانات رسمية فقط”.

وكانت وكالة “قدس برس″ نقلت عن مصدر وصفته بأنّه مقرب من حركة “الجهاد الإسلامي” قوله إن “شلح” (60 عاما)، دخل قبل بضعة أسابيع في غيبوبة، عقب عملية جراحية أجريت له في مستشفى “الرسول الأعظم” بالضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.

كما نقلت الوكالة عن مصدر فلسطيني محسوب على حركة “فتح” قوله، إن المسؤول الأمني بسفارة فلسطين في بيروت، رفع تقريراً إلى جهاز المخابرات الفلسطينية في رام الله، أشار فيه إلى وجود شكوك حول إصابته بتسمم.

وجاء في التقرير الأمني الفلسطيني، أن جهتين اثنتين من الممكن أن تكونا وراء هذا التسمم؛ إحداهما جهاز الاستخبارات “الإسرائيلي” الخارجي “موساد”، والثاني جهاز أمني تابع لدولة إقليمية. (الأناضول)