“التايمز″ : خطة بن سلمان للتسوية في الشرق الأوسط تفضيل للمصالح الإسرائيلية
لندن – “القدس العربي”: نشرت صحيفة “نيويورك تايمز″ الأمريكية مساء أمس، تقريراً موسعاً عن خطة يعدها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للتسوية في الشرق الاوسط.
وقالن “نيويورك تايمز″ أن ابن سلمان يعدّ خطة تسوية خاصة بالشرق الأوسط، تتضمن الاعتراف السعودي بالمستوطنات اليهودية بالضفة وبالقدس المحتلة كعاصمة لاسرائيل .
وتأتي خطة ابن سلمان بحسب الصحيفة بعد عدة زيارات سرية قام بها جاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي ترامب للسعودية، وتمّ الإفصاح عن بعض بنودها خلال زيارة ابن سلمان الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية.
وتقوم خطة ابن سلمان على تفضيل المصالح “الإسرائيلية”، على اعتبار ان هنالك ثورة في العلاقات بين “تل أبيب” والسعودية”.
وتؤكد الصحيفة إلى أن ادارة الرئيس ترامب ترى في ابن سلمان لاعباً مركزياً في الشرق الأوسط، وتدعم مكانته من أجل التوصّل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حسب تعبيرها
أكثر انسان غير مقبول من الشعب الفلسطيني ، ليس له أي صله ولم يكن له أي صله سابقه بفلسطين وارضها وشعبها . ليس لديه أيه معلومات عن تاريخ نضال الفلسطينين على مر السنوات السبعين الماضيه واكثر ، هو بصدد وضع خطه لحل وانهاء تلك القضيه التي أرقت العالم وعجزت اسرائيل والدول العظمى ومعها الدول العربيه الغير عظمى بأخضاع الشعب الفلسطيني صاحب ألحق وأنهاء مقاومته وتمرده والمطالبه بحقوقه المشروعه . هل فعلا ذلك الأمير الشاب الثري يعتقد أن بأمكانه فعلا مساعده اسرائيل وإعطاؤها الشرعيه . هل يعتقد أن الفلسطينيون سوف يرحبون بخطته وقبولها ويكون قد انتهى الأمر ويصبح كل شيء تمام التمام … ربما ، فأنه وقت المعجزات واللا معقول .