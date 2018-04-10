أعمال منزلية يجب على الحامل تجنبها

لندن – “القدس العربي”: من المعروف عن المرأة العربية قوة تحملها للمواقف الصعبة، فحتى أثناء الحمل تقوم بالعديد من المهام الشاقة، ولكن هذا أمر خاطئ، فهناك العديد من الأمور التي يجب أن تتوقف عنها المرأة خلال الحمل حتى لا تؤثر على صحتها وصحة الجنين.

إذا كنتِ حامل، فلا بد وأن تتجنبي القيام ببعض الأمور المنزلية التي تشكل خطورة على صحتك، تعرفي على هذه الأمور:

تنظيف المنزل

تشكل المواد المستخدمة في تنظيف المنزل خطورة على أي إمرأة، فما بالك بالحامل!

حيث تحتوي مواد التنظيف على كيماويات ضارة تسبب تهيج وحساسية الجلد، وخاصةً أن مناعة المرأة تكون أقل خلال الحمل.

ولذلك ينصح بشراء منتجات تنظيف صديقة للبيئة وآمنة خلال الحمل، والإبتعاد عن تلك المنظفات التي تحتوي على مكونات ضارة.

كما أن القيام بمجهود كبير للتنظيف مثل مسح الأرضيات أو التطهير أو إزالة الغبار، كل هذه الأمور تؤثر على الصحة وتؤدي إلى الإجهاد والحساسية، ويفضل الإستعانة بالأجهزة الكهربائية التي تقلل من الإحتكاك المباشر بالأتربة أو الحركات المجهدة.

تنظيف حاويات القمامة

يجب على المرأة الحامل تجنب التعامل مع حاوية القمامة الحاملة للكثير من البكتيريا والجراثيم، نتيجة إحتكاك الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب بها، وكذلك الحشرات الصغيرة التي تتغذى على هذه القمامة.

حيث أن هذه الحيوانات والحشرات تحمل العديد من الطفيليات التي يمكن أن تنقل لك أمراض خطيرة أثناء الحمل.

وإن كان ولابد للمرأة الحامل من التعامل مع حاويات القمامة، فلترتدي القفازات وقناع الأنف وسترة خارجية على الملابس لتقليل إحتمالية إنتقال أي فيروسات للأم والجنين.

تنظيف الحمام

يحتاج تنظيف الحمام إلى مواد قوية للتطهير، وبالتالي فإن المنظفات الخاصة به تكون أكثر تركيزاً وتحتوي على مواد كيميائية ضارة جداً، كما أن رائحتها النفاذة لا تكون آمنة عندما تستنشقها المرأة الحامل.

ولذلك يفضل أن تعطي هذه المهمة لشخص آخر، وإن فعلتيها بنفسك، فيجب التأكد من وجود تهوية كافية من حولك سواء الأبواب أو النوافذ، فالأماكن المغلقة تجعل كل هذه الروائح الضارة تتخلل جهازك التنفسي وتضر بصحتك وصحة جنينك.

وينطبق الأمر أيضاً على المواد المخصصة لتنظيف الأطباق والملابس، فقد يكون أنفك حساساً تجاه العطور الصناعية التي تصدر منها، ويمكن أن تؤثر على الجلد أيضاً.

وتحتوي المواد المنظفة بشكل عام على الأمونيا التي تسبب مشاكل كبيرة في التنفس، وكذلك ثنائي إيثانول أمين وكلوريد الفينيل ومواد أخرى مسرطنة، وكذلك بعض المواد التي تؤدي إلى حروق في الجلد ومشاكل في العين.

حمل وتحريك الأوزان الثقيلة

يمكن أن يؤدي حمل وتحريك الأشياء ذات الأوزان الثقيلة إلى الضغط على الظهر، والشعور بالكثير من الآلام، وذلك لأن الهرمونات خلال الحمل تجعل أنسجة الجسم أكثر ليونة، وبالتالي يسهل تمزقها وإصابتك بالعديد من الآثار الجانبية.

كما أن طريقة التحريك والحمل الخاطئة لهذه الأشياء تؤدي إلى مشكلات جثيمة في الفقرات، ولا يجب أن تنحني المرأة إلى أسفل بشكل مباشر، ولكن إذا أرادت إلتقاط شيء من الأرض، فيجب أن تنزل لأسفل وظهرها مستقيم من خلال ثني الركبتين.

تنظيف الستائر والمراوح

أو أي شيء مرتفع ويتطلب تنظيفه إلى الصعود على درج أو الوقوف على مكان مرتفع، وتكمن الخطورة هنا في عدة أشياء، أولها أن المرأة تكون معرضة للانزلاق من أعلى.

كما يؤدي تنظيف الأشياء العالقة إلى نزول الأتربة منها إلى أسفل، أي على وجه وجسم المرأة التي تقوم بالتنظيف، مما يعرضها إلى كم كبير من الغبار.