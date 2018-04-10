الجيش اليمني: مقتل وجرح عشرات الحوثيين في معارك قرب الحدود السعودية

اليمن: أعلنت قوات الجيش اليمني، ظهر الثلاثاء، مقتل وجرح العشرات من مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي) في محافظة حجة (شمال غرب)، القريبة من الحدود السعودية.

وذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، أن قوات الجيش واصلت لليوم الثالث على التوالي، بإسناد ومشاركة من قوات التحالف العربي، عملياتها العسكرية لاستكمال تطهير وتحرير ما تبقى من الأحياء الجنوبية لمدينة ميدي، شمال غربي محافظة حجة.

وأضاف المركز، في بيان، أن “قوات الجيش توغلت خلال اليومين الماضيين في عمق الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة ميدي، التي كانت تحت سيطرة المليشيا الحوثية وسط اشتباكات عنيفة مع جيوب المليشيا المحاصرة في تلك الأحياء”.

وتابع أن “فرق الهندسة التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، انتزعت عشرات الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها المليشيات الحوثية، قبل اندحارها من تلك الأحياء، لإعاقة تقدم قوات الجيش الوطني”.

وأوضح البيان أن “الاشتباكات التي ما زالت مستمرة حتى ظهر اليوم، أسفرت، منذ الأحد، عن مقتل وجرح عشرات الحوثيين، مع أسر أربعة آخرين”، دون ذكر رقم دقيق لحصيلة القتلى والجرحى.

ويفرض الجيش اليمني حصاراً على ميدي، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ويخوض معارك متقطعة ضد الحوثيين، الذين يتمركزون في بعض أحياء المدينة الساحلية، التي سيطروا عليها مطلع 2015.

ويشهد اليمن، منذ أكثر من ثلاث سنوات، حرباً بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، والذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

وخلفت الحرب المستمرة أوضاعاً معيشية وصحية متردية للغاية، وبات أكثر من عشرين مليون شخص، أي 80% من سكان البلد العربي الفقير، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق الأمم المتحدة. (الأناضول)