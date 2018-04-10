ترامب يقول إنه سيلتقي بالزعيم الكوري الشمالي في مايو أو أوائل يونيو

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال شهر مايو أو في أوائل يونيو/حزيران، ويأمل أن تؤدي المحادثات إلى وضع نهاية لبرنامج الأسلحة النووية الكوري الشمالي.

وقال ترامب للصحافيين ببداية اجتماع وزاري الاثنين، “سنلتقي بهم في وقت ما في مايو أو بداية يونيو، وأعتقد أنه سيكون هناك احترام كبير من كلا الطرفين. ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق لنزع القدرات النووية لكوريا الشمالية”.

وأضاف “لقد قالوا ذلك، ونحن قلنا ذلك… نأمل أن تكون علاقة مختلفة تماما عما كانت عليه لسنوات كثيرة كثيرة”.

وجاءت تصريحات ترامب قبل ساعات من إشارة كوريا الشمالية للمرة الأولى لمحادثات مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في الوقت الذي قالت فيه وسائل إعلام كورية شمالية إن كيم جونغ أون رأس اجتماعاً حزبياً أمس قيم فيه المحادثات المستقبلية مع واشنطن وقمته المقبلة مع كوريا الجنوبية في 27 أبريل/ نيسان.

وكان مسؤول أمريكي قد قال الأحد، إن كوريا الشمالية أبلغت الولايات المتحدة باستعدادها لبحث نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية عندما يلتقي كيم مع ترامب.

وأضاف طالباً عدم نشر اسمه إن مسؤولين أمريكيين وكوريين شماليين، أجروا محادثات سرية في الآونة الأخيرة أكدت خلالها بيونغيانغ بشكل مباشر استعدادها لعقد القمة غير المسبوقة.

وقال المسؤول إن الاتصالات ما زالت في مراحلها الأولية ويشارك فيها مسؤولون من وزارة الخارجية الأمريكية وكوريا الشمالية وتجري على ما يبدو عبر بعثة الأمم المتحدة كما يستخدم مسؤولو مخابرات من الجانبين قناة تواصل منفصلة. وكانت واشنطن تعتمد أساساً قبل ذلك على تأكيدات كوريا الجنوبية بشأن نوايا كيم. (رويترز)