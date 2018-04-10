غوتيريش يدعو إلى تحقيق بلا قيود في الهجوم الكيميائي في سوريا

واشنطن: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء، عن غضبه إزاء التقارير الأخيرة عن الهجوم الكيميائي في سوريا، داعياً الى إجراء تحقيق بلا قيود بواسطة محققين دوليين “محايدين”.

وقال غوتيريش في بيان، إن “أي استخدام مؤكد للأسلحة الكيميائية، من أي طرف في النزاع وتحت أي ظروف، هو شيء بغيض وانتهاك واضح للقانون الدولي”.

وتابع أن “خطورة المزاعم الجديدة تستدعي تحقيقاً شاملاً يجريه خبراء محايدون ومستقلون ومحترفون”. (أ ف ب)