محكمة مصرية تؤجل دعوى إغلاق “بي بي سي”

القاهرة: قررت محكمة مصرية الثلاثاء، تأجيل دعوى قضائية تطالب بسحب تراخيص وإغلاق مكتب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في مصر لجلسة 24 نيسان/ أبريل الجاري .

وجاء محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، التي نظرت الدعوى اليوم ، بالتأجيل للاطلاع.

وقال مقيم الدعوى المحامي محمد حامد سالم ، إن “هيئة الإذاعة البريطانية دأبت على بث الأخبار الكاذبة والمفبركة، سعياً إلى زعزعة الاستقرار في مصر، والتشويه المتعمد لصورة مصر بخاصة في مجال حقوق الإنسان”.

واتهمت الدعوى الهيئة ببث تقرير عن الاختفاء القسري ، قالت إنه “يحمل ادعاءات وأكاذيب بشأن اختفاء فتاة تدعى زبيدة قسرياً، وظهرت بعد ذلك الفتاة مع زوجها وطفلها نافية تماماً تعرضها لأي اختفاء قسري أو تعذيب”.(د ب أ)