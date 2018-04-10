نظام الأسد يدعو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دوما للتحقيق

دمشق: دعا النظام السوري الثلاثاء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية لإرسال بعثة من اجل زيارة مدينة دوما في الغوطة الشرقية والتحقيق بشأن تقارير حول هجوم كيميائي وُجهت أصابع الاتهام فيه لدمشق، وفق ما افاد إعلام النظام.

ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة خارجية النظام “وجهت الوزارة دعوة رسمية لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية لإرسال فريق من بعثة تقصي الحقائق لزيارة دوما والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بحادثة الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية فيها”، قبل ساعات من اجتماع لمجلس الامن الدولي حول سوريا.(أ ف ب).