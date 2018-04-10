محكمة مغربية تصدر أحكاما بالسجن في حق 4 نشطاء في جرادة

وجدة (المغرب): أصدرت محكمة مغربية، اليوم الثلاثاء، أحكاما تراوحت بين 6 أشهر وسنة ونصف سجنا نافذا، في حق 4 نشطاء في احتجاجات مدينة جرادة (شرق).

وأفاد مراسل الأناضول، أن المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة (شرق)، قررت الحكم على الناشط أمين أمقلش، بالسجن النافذ سنة ونصف، ومصطفى أدعنين، 10 أشهر سجنا نافذا و500 درهم (نحو 55 دولار) غرامة، وعزيز بودشيش، سنة واحدة، وطارق العامري، 6 أشهر نافذة.

وخلال الأسابيع الماضية، أوقفت الشرطة عدد من المحتجين بجرادة، على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها.

وقال عبد الحق بنقادى، محامي الموقوفين، إن “الأحكام التي صدرت قاسية، لا تتناسب والأفعال المنسوبة إلى المتهمين، علما أن المحكمة برأتهم من عدد من الأفعال”.

وأضاف، أن الدفاع سيتقدم بالطعن من أجل استئناف الحكم.

ووجهت النيابة العامة عدة تهم للموقوفين، بينها تهم “الفرار من حادثة سير، والسياقة في حالة سكر بالنسبة لمصطفى أدعنين، والعصيان، وإهانة رجال الشرطة والاعتداء عليهم، ومحاولة إخفاء شخص مبحوث عنه، بالنسبة لباقي الموقوفين”.

وبدأت الإحتجاجات بمدينة جرادة في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2017، بعد وفاة شقيقين في منجم عشوائي للفحم الحجري، قبل أن تتأجج مطلع فبراير/شباط الماضي، بعد وفاة شخص ثالث في ظروف مشابهة.

وأمس الإثنين، قررت المحكمة ذاتها، إرجاء النظر في محاكمة 7 نشطاء آخرين، جرى توقيفهم على خلفية المواجهات التي شهدتها جرادة، في 14 مارس/ آذار الماضي، إلى غاية الإثنين المقبل، لإعداد الدفاع.

ووعدت الحكومة، بالاستجابة لمطالب سكان جرادة، عبر وضع مخطط يمتد على مدى 3 سنوات يتضمن عدد من المشاريع التنموية، تقول الحكومة إنها كفيلة بتنمية المحافظة.(الأناضول).