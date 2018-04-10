ماكرون يستقبل الملك محمد السادس في الإليزيه

باريس -” القدس العربي”- ادم جابر:

أفاد قصر الإليزيه بأن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستقبل، الْيَوْم الثلاثاء، الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، العاهل المغربي محمد السادس ويجري معه مباحثات في قصر الإليزيه.

ويأتي اللقاء بالتزامن مع اللقاء الذي سيجمع ماكرون الْيَوْم في قصر الاليزيه ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش بقصر الإليزيه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في ختام زيارة هذا الأخير إلى باريس التي استغرقت ثلاثة أيام، حيث سيتحدث الرجلان بعد ذلك أمام الصحافة، على أن يجمعهاعشاء رسميا لاحقا.

ولَم يتضح ما إذا كان الملك محمد السادس سيتواجد في الإليزيه عند وصوله ولي العهد السعودي، أم أنه سيغادر قبل ذلك، لكن المؤكد أن الرجلين التقيا ليلة الاثنين-الثلاثاء في باريس حيث نشر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري صورة على حسابه على تويتر تجمع الثلاثة في مكان ما بالعاصمة الفرنسية.