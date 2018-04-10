نيويورك تايمز: الدوحة “تهزم” مناوئيها في واشنطن..ترامب يريد حلاً لحصار قطر ويعتبر بن زايد “حجر العثرة”

لندن ـ “القدس العربي”:

كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الرئيس دونالد ترامب يعتقد أنه ليست قطر هي من يحول دون إيجاد حل للأزمة الخليجية، إنما الإمارات، وأن ولي عهد أبوظبي بالذات محمد بن زايد هو من يقف حجر عثرة أمام إيجاد تسوية للأزمة الخليجية والحصار المفروض على قطر.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز″ عن المسؤول، الذي رفض كشف اسمه لحساسية الموضوع، قوله ، اليوم، إن ترامب “يدفع باتجاه تسوية للأزمة الخليجية، لأنها تمثل تشتيتا للتركيز في منطقة تعصف بها النزاعات”.

وأضاف المسؤول أن ترامب يعتقد وقال “إن السعودية والإمارات تعتبران أن قمة خليجية أمريكية تستلزم إنهاء حصار قطر”، و لهذا أشار إلى “أن محمد بن سلمان ومحمد بن زايد سيرفضان دعوة لعقد مثل هذه القمة خلال الشهر الحالي”.

وبحسب الصحيفة، فإن لقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم بترامب سيشهد تحولا في الموقف الأخير تجاه الدوحة، من وصفها بأنها ممول للإرهاب إلى التعاطف معها في وجه الحصار غير القانوني المفروض عليها.

وتوقعت الصحيفة أن تحرز الدوحة “انتصارا مهما” عندما يبلغ ترمب الشيخ تميم في اجتماعهما اليوم أنه يعتبر خصوم قطر هم من يعيقون التوصل لحل للأزمة.

واعتبرت الصحيفة أن قطر تربح “حرب الحقيقة” في واشنطن مع كشف العديد من الخفايا المضرة بالإمارات والسعودية وسعيهما لـ”شيطنة” قطر عبر أذرعهما في واشنطن.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى مدى أهمية واستراتيجية قطر بالنسبة لواشنطن، حيث تحتض الدوحة قاعدة “العديد” الأمريكية، التي تضم 10 آلاف عسكري أمريكي، ولفتت إلى إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عن صفقة بـ300 ملون دولار لتزويد قطر بصواريخ متقدمة.

وكان أمير قطر التقى أمس في إطار زيارته للولايات المتحدة بوزير الدفاع الأمريكي جايمس ماتيس في مقر الوزارة في واشنطن.