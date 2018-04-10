طهران تعلن مقتل سبعة إيرانيين في الغارة على مطار التيفور وتتوعد بالرد

طهران: اعلنت إيران الثلاثاء ان عدد جنودها الذين قتلوا في الضربة الجوية في سوريا هذا الاسبوع ارتفع الى سبعة، متوعدة بان الهجوم “لن يمر دون رد”.

وافادت تقارير إعلامية إيرانية انه تم نقل سبع جثث إلى طهران لدفنها بعد الغارة التي استهدفت صباح الاثنين مطار التيفور العسكري قرب حمص.

واتهمت سوريا وروسيا وإيران إسرائيل بشن الهجوم الذي كانت طهران اعلنت في حصيلة اولية انه ادى الى مقتل اربعة مستشارين عسكريين.

ونقلت وكالة الانباء الإيرانية “ايسنا” شبه الرسمية عن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الاعلى الإيراني آية الله علي خامنئي للشؤون الخارجية، قوله إن “هجوم الكيان الصهيوني على سوريا لن يمر دون رد”.

وإيران حليفة رئيسية للنظام السوري الى جانب روسيا، وكان ولايتي يتحدث لدى وصوله إلى دمشق حيث من المقرر ان يلتقي الرئيس السوري بشار الاسد، بحسب وكالة ايسنا.

في الاثناء، رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تحميل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا وإيران مسؤولية الهجوم الكيميائي على مدينة دوما، آخر معقل للفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وأعلن ظريف على تويتر ان إيران “تدين دوما استخدام الأسلحة الكيميائية من اي طرف (و) هي بدورها ضحية لاستخدامها من قبل (الرئيس العراقي السابق) صدام (حسين) بدعم من الولايات المتحدة”، في اشارة الى الهجمات الكيميائية خلال الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي.

واضاف ظريف ان “تهديد” ترامب “بتكرار أعمال عدوانية متهورة يشكل مؤشرا لسياسة مساعدة المتطرفين التي تنتهجها الولايات المتحدة”.

وهدد ترامب بالرد على الهجوم الكيميائي.(أ ف ب).