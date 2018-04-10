استقالة مستشار ترامب للأمن الداخلي
Apr 10, 2018
واشنط: قالت متحدثة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن توم بوسيرت مستشار الأمن الداخلي للرئيس استقال من منصبه.
وقالت المتحدثة سارة ساندرز “الرئيس ممتن للواجب الذي أداه توم من أجل سلامة وأمن بلدنا العظيم. توم قاد جهود البيت الأبيض لحماية الوطن من التهديدات الإرهابية وتعزيز دفاعاتنا في المجال الإلكتروني والتعامل مع سلسلة لم يسبق لها مثيل من الكوارث الطبيعية”.
وقد أصبح بوسيرت بذلك أحدث المستقلين في البيت الأبيض.(رويترز).
بغض النظرعن سبب الاستقالة…يبدو أنّ الرئيس ترامب حينما يضع أحدهم في منصب ؛ يأخذ منه كلّ ما لديه من قدرات وظيفية ؛ وبعدما
لايجد فيه مزيد يأتي بآخرجديد…بغض النظرعن المدّة.إنه فنّ الإدارة كصفقة إلى حين لتبدأ بعدها صفقة جديدة بطعم غيرمستهلك.ولوعدنا إلى التاريخ ففي الصين القديمة ؛ أوصى الفيلسوف كنفوشيوس حكام الصين بعدم ترك المسؤول الحكوميّ في منصبه ووظيفته لأكثرمن ثلاث سنين متتالية…ليتمّ استبداله بآخر.وقال مقولته : { إذا لم يستطع الموظف في ثلاث سنين أنْ يقدّم شيئًا يستحق الإشادة ؛ فلن يستطع ذلك في بقية السنين.وإذا استطاع الموظف تقديم شيء يستحق الإشادة في ثلاث سنين ؛ يجب أنْ يوضع بمكان جديد ليضيف إليه ما يستحق الإشادة }.
فهل قرأ ترامب فلسفة كونفوشيوس ؛ ياللهول ؟