استقالة مستشار ترامب للأمن الداخلي

واشنط: قالت متحدثة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن توم بوسيرت مستشار الأمن الداخلي للرئيس استقال من منصبه.

وقالت المتحدثة سارة ساندرز “الرئيس ممتن للواجب الذي أداه توم من أجل سلامة وأمن بلدنا العظيم. توم قاد جهود البيت الأبيض لحماية الوطن من التهديدات الإرهابية وتعزيز دفاعاتنا في المجال الإلكتروني والتعامل مع سلسلة لم يسبق لها مثيل من الكوارث الطبيعية”.

وقد أصبح بوسيرت بذلك أحدث المستقلين في البيت الأبيض.(رويترز).