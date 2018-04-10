حكومة المغرب تفصل 3 آلاف موظف “شبح”

الرباط : أعلن وزير مغربي، اليوم الثلاثاء، أنّ حكومة بلاده أطردت (فصلت)، في 4 سنوات، 3 آلاف موظف حكومي، يصطلح على تسميتهم إعلاميًا بـ”الموظفين الأشباح”، بسبب تغيّبهم المستمر عن العمل.

وقال محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بالمغرب: “جرى توقيف أجرة (راتب) 3 آلاف موظف عمومي، وتم شطبهم من الوظيفة العمومية، لتغيّبهم بصفة غير قانونية عن العمل، من 2012 إلى 2016، أو ما يعرف إعلاميًا بالموظفين الأشباح”.

وأضاف بن عبد القادر، خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بالعاصمة الرباط، أن الحكومة تعمل على ضبط أعداد “الموظفين الأشباح” لعام 2017، و”ستعلن عن نتائج هذه السنة قريبًا”.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تحيل، سنويًا، 7 آلاف ملف فساد في المتوسّط، إلى القضاء بالبلاد.

ولفت إلى أن “إرادة محاربة الفساد متوفرة وتتضافر فيها الجهود”. معتبرًا أن محاربة الفساد “تقتضي شيئًا من الهدوء وصون حقوق الناس، وليس خلق مادة إعلامية أو فرجة”.

وبحسب الوزير، فإنّ محاربة الفساد في البلاد “مسألة جادة” تتعلق بسياسة عمومية، الهدف منها تعزيز قيم النزاهة في الحياة العامة والقطاع الخاص.

وشدد على أنه “لا ينبغي أن تسخر محاربة الفساد لأغراض معينة، أو تتحول إلى شعار سياسي لتصفية الحسابات”.

وشكلت ظاهرة “الموظفين الأشباح” إحدى أبرز مظاهر “الفساد” في الإدارة المغربية، والتي طالبت النقابات والحقوقيون، لسنوات، بمحاربتها.

ولا توجد إحصاءات رسمية بعدد هؤلاء “الموظفين الأشباح” في البلاد، لكن المراقبين يقولون إن أغلبهم لهم صلة قرابة بشخصيات نافذة توفر لهم الحماية وتتستر عليهم.(الأناضول).