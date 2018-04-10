السعودية تستشير حلفاءها بشأن الرد على سوريا

باريس: أعلن وزير الخارجية السعودي أن بلاده تقوم باستشارات مع حلفائها حول كيفية الرد على هجوم مفترض بالأسلحة الكيميائية ضد مدنيين في سوريا، دون أن يستبعد في تعليقاته الرد العسكري.

وقال عادل الجبير للصحافيين في باريس خلال مرافقته ولي العهد محمد بن سلمان الذي يزور باريس “موقفنا هو أن هؤلاء المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية يجب أن يحاسبوا ويمثلوا أمام العدالة”.

وقال “هناك مشاورات تجري مع عدد من البلدان بالنسبة إلى الخطوات التي يجب اتخاذها للتعامل مع القضية”.

وعززت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الضغوط على النظام السوري عبر التوعد بالرد بعد اتهامها باستخدام غازات سامة ضد المدنيين في دوما، السبت، حيث قضى بحسب تقارير أكثر من 40 شخصا.

وعندما سئل ما إذا كانت السعودية ستشارك في أي عمل عسكري عقابي ضد النظام السوري، قال الجبير “كل ما أستطيع قوله هو أن هناك نقاشات حول الخيارات المتوافرة للتعامل مع الأمر”.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، الإثنين، أن واشنطن تعمل مع بلدان “من الحلف الأطلسي إلى قطر وبلدان أخرى”، مشيرا إلى أنه يتم تشجيع الحلفاء للقيام برد مشترك.

(أ ف ب)