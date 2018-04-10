البيت الأبيض: ترامب وماي لن يسمحا باستمرار الهجمات الكيميائية في سوريا 

واشنطن: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال مكالمة هاتفية، الثلاثاء، تصميمهما على عدم السماح باستمرار الهجمات الكيميائية في سوريا، وسط تكهنات حول تحرك عسكري محتمل ضد هذا البلد.

وأعلن البيت الأبيض، في بيان، أن “الرئيس ورئيسة الوزراء اتفقا على عدم السماح بالاستمرار في استخدام أسلحة كيميائية”، بعد تقارير عن وقوع هجوم كيميائي في دوما، آخر جيب للفصائل المعارضة قرب دمشق.

وأضاف البيان أن ترامب وماي نددا أيضا “بالاستخفاف البغيض بحياة البشر” من جانب بشار الأسد.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن ترامب، ألغى جولة إلى أمريكا الجنوبية كان من المقرر أن تقوده، الجمعة والسبت المقبلين، إلى كل من بيرو وكولومبيا، بسبب التطورات في سوريا.

(وكالات)





