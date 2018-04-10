زيدان يتغزل في رونالدو ويرفض البكاء على بوفون!

لندن-”القدس العربي”:

استفاض مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان في مدح هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بوضعه في مقارنة مع الأسطورة الراحل ألفريدو دي ستيفانو، مشيرًا إلى أن التاريخ كما يذكر أيقونة خمسينات وستينات القرن الماضي، سيتذكر أيضًا صاروخ ماديرا، الذي حطم كل الأرقام القياسية، وأصبح هداف النادي في كل العصور قبل أن يُكمل عامه الثامن بالقميص الأبيض.

وقال زيدان في مقابلة أجراها اليوم مع صحيفة “الماركا” الإسبانية “دائمًا لا أتخيل أن نلعب بدونه (رونالدو)، من الواضح أنه سعيد هنا ونحن كذلك سعداء به وبما يُقدمه للنادي. وكما يتذكر الناس دي ستيفانو، أيضًا سيتذكرون رونالدو، وأنا أيضًا سيتذكرونني. لكن الآن عليك الاستماع به”.

وعن بوفون، المُحتمل أن يظهر للمرة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا في سهرة الغد، التي سيحل خلالها يوفنتوس ضيفًا على ملعب “سانتياغو بيرنابيو” لمقابلة الريال في إياب ربع نهائي الأبطال، قال “أعرفه على المستوى الشخصي، بالطبع هو شخص عظيم وحارس مرمى عظيم أيضًا، لكننا لا نُفكر سوى في التأهل على حساب يوفنتوس، وحقًا لا نُفكر في وداعه الافتراضي (على اعتبار أن جيجي قد يَعدل عن قرار الاعتزال)”.

في الوقت ذاته، رفض الاستهانة بسيدة إيطاليا العجوز رغم حسم موقعة “آليانز ستاديوم” منتصف الأسبوع الماضي بثلاثية نكراء، وفي هذا الصدد قال “الفوز (3-0) في الذهاب لن يُغيِّر أي شيء. فهناك مباراة أخرى، وبطبيعة الحال سنحاول مجددًا تحقيق الفوز وتقديم الأداء الذي نُريده. لابد أن تحترم خصمك لأن الفرق الكبيرة لا تستسلم”.

وفي ختام حديثه، سُئل عما إذا كان يتوقع مقابلة العدو الأزلي برشلونة في نهائي الأبطال، فكانت إجابته “لا. عن نفسي لا أفكر في هذا الأمر. علينا تجاوز الدور ربع النهائي ثم نصف النهائي، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث. ما سر قوة الريال في الأبطال؟ لفي الحقيقة ليس لدي أي تفسير، عادة في بداية كل موسم يكون هدفنا الفوز بكل شيء، لكن دوري الأبطال تبقى بطولة خاصة للنادي”.