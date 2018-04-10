عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي تصبح اول امرأة ترزق طفلا خلال ولايتها

واشنطن: أعلنت عضو مجلس الشيوخ الامريكي تامي داكوورث البالغة خمسين عاما انها رزقت بطفلة لتصبح اول امرأة في هذا المجلس تلد طفلا خلال ولايتها.

وأعربت السناتورة الديموقراطية التي انجبت طفلتها في مستشفى في ضاحية واشنطن، في تغريدة عبر “تويتر” عن سعادتها بولادة طفلتها مايل بيرل.

وخدمت تامي داكوورث في الجيش سابقا وبترت ساقاها بعد حادث مروحية سنة 2004 في العراق. وهي فازت بمقعد في مجلس النواب سنة 2012 قبل أن تنتخب عضوا في مجلس الشيوخ في العام 2016.

وتامي داكوورث ليست أول برلمانية أمريكية تنجب مولودا خلال ولايتها إذ إن تسع نساء في مجلس النواب رزقن بأطفال خلال مهامهن البرلمانية. لكنها أول امرأة تلد خلال مهامها في مجلس الشيوخ.

ولداكوورث طفلة اولى ولدت العام 2014.

وداكوورث هي إحدى النساء الثلاث والعشرين اللواتي يشغلن مقاعد في مجلس الشيوخ الأمريكي راهنا.

ولدت داكوورث في بانكوك العام 1968 حيث كان والدها المارينز السابق يعمل في المجال الانساني. وقد عاشت في سنغافورة وجاكرتا قبل ان تنتقل عائلتها الى هاواي حيث كانت تحصل على مساعدة غذائية حكومية.(أ ف ب).