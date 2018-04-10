مجلس الأمن يصوت على مشروعي قرارين حول استخدام “الكيميائي” في سوريا.. والفيتو الروسي مؤكد

نيويورك (الأمم المتحدة) – “القدس العربي” – عبد الحميد صيام

علمت “القدس العربي” من مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة بعد ظهر اليوم الثلاثاء للتصويت على مشروعي قرارين، أمريكى وروسي. وتؤكد المصادر أن مندوب روسيا سيستخدم الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي الذي يدعو إلى إنشاء آلية تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد تقوم بجمع المعلومات وتحليلها، والسماح لفرق الإسعاف بالوصول إلى المصابين، والعمل على تحديد الجهة التي ارتكبت الهجوم الكيميائي في دوما. ويطالب مشروع القرار جميع الأطراف في الساحة السورية التعاون مع الفريق وتسهيل عمله.

وتؤكد المصادر أن روسيا ستطرح مشروعا مضادا للتصويت عليه يخلو من إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في الهجوم الكيميائي المزعوم على دوما ويوكل مهمة التحقيق لبعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي لا يدخل ضمن ولايتها التأكد من الفاعل بل اثبات أن هجوما بالأسلحة الكيميائية قد وقع فعلا. ومن المتوقع ألا يحظى المشروع الروسي على تسعة أصوات إيجابية وهو الحد الأدنى لاعتماد القرار دون استخدام للفيتو من قبل الدول دائمة العضوية.

وقد طرحت روسيا مشروع قرار ثالث صباح الثلاثاء من المتوقع أن يقدم كبديل للمشروعين السابقين يرحب بقيام رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإرسال فريق تقصي حقائق، ويعد بتعاون روسيا مع الفريق للتأكد ما إذا كان السلاح الكيميائي استخدم فعلا أم لا. وقد علمت “القدس العربي” أن روسيا قد تطرح المشروع الجديد ليصبح بيانا رئاسيا.

ويطالب مشروع القرار الأمريكي النظام السوري بالتعاون وبشكل تام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة ويذكر بالفقرة السابعة من قراره رقم 2118. وفي هذا السياق يشير إلى أن ذلك التعاون يشمل “الامتثال للتوصيات ذات الصلة الصادرة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، بقبول الأفراد المعينين من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو الأمم المتحدة، توفير وضمان الأمن للأنشطة التي يقوم بها هؤلاء الأفراد، من خلال تزويدهم بوصول فوري وبدون قيود كالتفتيش لأداء وظائفهم في أي موقع والسماح بالوصول الفوري وغير المشروط لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

يأتي ذلك في وقت تتحرك فيه أمريكا وحلفاؤها للردّ على الهجوم الكيميائي على مدينة دوما السورية.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس نقلًا عن دبلوماسيين في مجلس الأمن أن مشروع القرار يتضمن إدانة بـ “أقوى العبارات” استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.