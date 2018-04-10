رئيس ريال مدريد يُقلل من برشلونة ويستبعد وصوله لنهائي الأبطال

لندن-”القدس العربي”:

تعمد رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز استفزاز جماهير برشلونة بتصريحات نارية، مفادها أن فريقه بإمكانه افتراس العملاق الكاتلوني، إذا تجدد اللقاء بينهما في دوري أبطال أوروبا، على غرار ما فعله بطل أوروبا آخر عامين، عندما هزم البرسا ذهابًا وإيابًا في كأس السوبر الإسبانية.

ولم يتطرق رجل الأعمال الإسباني لنتيجة آخر كلاسيكو جمع الكبيرين على ملعب “سانتياغو بيرنابيو” مطلع العام الجاري، الذي خسره كريستيانو رونالدو ورفاقه بهدفين دون رد، فقط أعرب عن ثقته المُفرطة في تجاوز البلو غرانا سواء تقابلا في نصف النهائي أو النهائي، مع تلميحات بأنه لا يتوقع وصول الغريم الأزلي لنهائي الكأس ذات الأذنين.

وقال بيريز في حديثه مع صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية “هل تتوقع مواجهة برشلونة في نهائي الأبطال؟ الأمر المهم بالنسبة لنا هو الوصول للمباراة النهائية بغض النظر عن المنافس، وعلى المستوى الشخصي، أتوقع أن نواجه بايرن ميونخ إذا تأهلنا للنهائي. لكن إذا واجهنا برشلونة في النهائي فلا مشكلة في ذلك، لقد تغلبنا عليهم ذهاباً وإياباً في السوبر”.

وأضاف “الآن هدفنا الرئيس تجاوز يوفنتوس في الدور ربع النهائي والترشح للدور القادم، وبالنسبة لي، سأستمر في منصبي لنهاية فترتي الرئاسية عام 2021، بعدها سنرى ما سيحدث، وبطبيعة الحال سأظل هنا إذا كان أعضاء النادي وجماهيره يُريدون ذلك”.

وأصبح ريال مدريد وبرشلونة قاب قوسين أو أدنى من الترشح لنصف نهائي الأبطال، بعد فوز الأول على يوفنتوس في عقر داره بثلاثية نظيفة في ذهاب ربع النهائي، والبرسا هو الآخر أسقط ذئاب روما بنتيجة 4-1 على أرضية ملعب “كامب نو”، وذلك قبل جولة الإياب المُقرر لها مساء اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء.